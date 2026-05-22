SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com cada vez mais espaço, Zakaria Labyad começa a deixar a sombra de Memphis Depay e construir trajetória própria no Corinthians.

O marroquino já vinha agradando nos treinamentos e nos minutos que recebia durante as partidas, sobretudo desde a chegada do técnico Fernando Diniz, e aproveitou a primeira oportunidade como titular, nesta quinta-feira, contra o Peñarol, pela Libertadores, em Montevidéu.

Foi dele o gol que garantiu o empate por 1 a 1 fora de casa e, consequentemente, assegurou ao Timão a liderança do Grupo E da competição continental.

GRATIDÃO AO AMIGO

Mesmo vivendo o principal momento desde que chegou ao Corinthians, Zakaria não deixou de agradecer ao amigo. Memphis foi o principal responsável pela contratação do marroquino, após indicá-lo à diretoria corintiana.

Labyad repetiu a comemoração característica de Depay, que nesta sexta-feira completa dois meses fora do Corinthians por lesão. Após a partida, o meia-atacante reforçou o desejo pela permanência do holandês, que tem contrato com o clube até 20 de julho e vive cenário incerto sobre renovação.

Para o clube dar o próximo passo, acho que é muito importante que ele (Memphis) fique. Nós vemos o que ele fez nos últimos dois anos pelo clube, pelos jogadores, ganhando três troféus, ajudando-os a não serem rebaixados no fim da temporada. Eu acho que fez um grande trabalho pelo clube, pelo time. Para nós, jogadores, amaríamos se ele ficasse.Zakaria após a partida

ESPAÇO COM DINIZ

Segundo apurou o UOL, Zakaria tem apresentado evolução constante desde a chegada ao Corinthians. Nos primeiros treinamentos, ainda sob o comando de Dorival Júnior, o marroquino parecia deslocado, mas passou a crescer conforme evoluía fisicamente.

Com Fernando Diniz, o jogador ganhou mais espaço e minutos em campo.

Sob o comando de Dorival, o meia-atacante participou de três dos seis jogos da equipe ? ficando fora dos relacionados em uma ocasião por opção técnica. Um aproveitamento de 50% de participações.

Já com Diniz, esteve relacionado nas 12 partidas que esteve à disposição e entrou em campo em oito delas, atingindo 66% de presença. A única ausência aconteceu no último domingo, contra o Botafogo, quando sentiu um desconforto no joelho direito e sequer viajou.

Contra o Peñarol, além do primeiro gol pelo Corinthians e da estreia entre os titulares, Zakaria criou outras quatro chances claras, participou de mais uma jogada perigosa, acertou 90% dos passes e realizou nove cruzamentos. Ainda assim, deixou o gramado lamentando o empate.

Foi uma grande sensação marcar o gol do 1 a 1. Eu acho que deveríamos ter vencido o jogo.Zakaria Labyad

Aos 33 anos, Zakaria tem mostrado credenciais que agradam cada vez mais a Fernando Diniz. A tendência é que o marroquino siga ganhando espaço, principalmente pela versatilidade vista pelo treinador.

Na avaliação de Diniz, o jogador pode atuar aberto pelos lados do campo, como fez diante do Peñarol, mas também centralizado na armação e até como segundo volante.