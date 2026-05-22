SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City anunciou nesta sexta-feira (22) a saída do técnico Pep Guardiola ao final da temporada. O comandante está no clube inglês desde 2016.

O treinador tinha contrato com o City até o meio de 2027, mas a saída já era especulada. Enzo Maresca, ex-Chelsea, é apontado pela imprensa internacional como potencial substituto.

Guardiola seguirá no Grupo City, mas como "embaixador global". Segundo comunicado do clube inglês, o espanhol prestará consultoria técnica aos clubes integrantes do grupo, "trabalhando em projetos específicos e colaborações".

O City destacou os 20 troféus conquistados por Pep na última década. Entre os títulos, está a primeira Liga dos Campeões da história do time de Manchester.

Já o treinador se despediu sem explicar os motivos de sua decisão, mas se declarou ao clube. O City compartilhou a carta de despedida de Guardiola em suas redes sociais e também no site oficial.

Que tempo tivemos juntos. Não me pergunte os motivos de eu estar saindo. Não há motivo, mas lá no fundo, eu sei que chegou a minha hora. Nada é eterno, se fosse, eu estaria aqui. Eterno será o sentimento, as pessoas, as memórias, o amor que tenho pelo meu Manchester City. Pep Guardiola, ao site do Manchester City

O treinador citou ainda o apoio que recebeu após a morte de sua mãe e também se despediu dos jogadores. "Vocês me deram força quando eu mais precisei", afirmou o comandante espanhol.

Obrigado por confiarem em mim, me empurrarem, me amarem. Pep Guardiola

O presidente do City destacou a "honestidade e confiança" ao longo dos últimos dez anos. "Nos últimos dez anos, honestidade e confiança formaram a base sobre a qual navegamos em todas as situações junto com Pep, sempre entendendo que poderíamos encontrar a resposta certa juntos. nesta sexta-feira (22), a resposta certa é que Pep termine sua trajetória como treinador do Manchester City", afirmou Al Mubarak

O clube tem uma década de memórias e sucesso pela qual ser eternamente grato, e muito mais do que isso, uma evolução que não pode ser desfeita. Al Mubarak, presidente do Manchester City

Testemunhamos sua grandeza e dedicação, mas também apreciamos sua companhia, sua amizade e humanidade. Que privilégio foi para tantos de nós no Manchester City! O legado de Pep é extraordinário e seu verdadeiro impacto será melhor avaliado pelos historiadores do futuro. Ferran Soriano, CEO do Manchester City

A despedida de Pep será no domingo, às 12h (de Brasília), contra o Aston Villa, no Etihad Stadium. O confronto é válido pela última rodada do Campeonato Inglês, que já sagrou o Arsenal campeão.