SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A fase de grupos da Libertadores termina na próxima semana e começa a deixar ainda mais clara a possibilidade de clássicos entre times brasileiros e revanches nas oitavas de final.

ENTENDA O CENÁRIO

No sorteio das oitavas, os times são divididos em dois potes: um com os primeiros colocados de cada chave e outro com os vice-líderes.

Existe a chance de as oitavas terem Dérbi, Fla-Flu e até um Flamengo x Palmeiras. O Corinthians já garantiu a liderança da sua chave, enquanto o Palmeiras é o segundo colocado da sua ?está atrás do Cerro Porteño. Entre os cariocas, o Flamengo já garantiu o topo do seu grupo, e o Fluminense é o terceiro do seu, mas tem chances de assumir a vice-liderança.

O Cruzeiro também pode provocar confronto entre brasileiros campeões da Libertadores. O time mineiro é o vice-líder do seu grupo, ainda não está classificado, mas pega o já eliminado Barcelona-EQU na última rodada. A Raposa pode avançar como líder ou segunda colocada da chave.

Em um cenário de confrontos internacionais, os brasileiros podem ter "revanches". Líder do seu grupo, o Corinthians pode reencontrar o Tolima 15 anos após a eliminação na Pré-Libertadores ?os colombianos estão em segundo no seu grupo, mas ainda não estão classificados.

Finais podem ser reeditadas. Há a possibilidade de Corinthians x Boca Juniors, Fluminense x LDU, Cruzeiro x Estudiantes, Cruzeiro x Sporting Cristal e Fluminense x Boca acontecerem, além do Flamengo x Palmeiras já citado anteriormente.

QUEM JÁ ESTÁ CLASSIFICADO?

Nove dos 16 times que jogarão as oitavas de final já estão definidos. Três brasileiros estão entre eles: Flamengo, Corinthians e Mirassol. Deles, Fla e Timão já garantiram a liderança de seus grupos.

Além do Mirassol, um outro novato também já está lá. O Independiente Rivadavia, da Argentina, estreou na Libertadores com tudo, lidera o grupo do Fluminense e luta pela melhor campanha da primeira fase.

Di María também estará nas oitavas de final. Liderado pelo ídolo argentino, o Rosario Central carimbou sua vaga na rodada desta semana.

Dois times da altitude de Quito, no Equador, já estão garantidos: LDU e Independiente del Valle. Fecham a lista dos já classificados Cerro Porteño (PAR) e Coquimbo Unido (CHL).

*

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

Flamengo - 13 pontos

Independiente Medellín - 7 pontos

Estudiantes - 6 pontos

Cusco - 1 ponto

Grupo B

Coquimbo Unido - 10 pontos

Tolima - 7 pontos

Universitario - 5 pontos

Nacional-URU - 5 pontos

Grupo C

Independiente Rivadavia - 13 pontos

Bolívar - 5 pontos

Fluminense - 5 pontos

Deportivo La Guaira - 3 pontos

Grupo D

Universidad Católica - 10 pontos

Cruzeiro - 8 pontos

Boca Juniors - 7 pontos

Barcelona-EQU - 3 pontos

Grupo E

Corinthians - 11 pontos

Platense - 7 pontos

Independiente Santa Fe - 5 pontos

Peñarol - 3 pontos

Grupo F

Cerro Porteño - 10 pontos

Palmeiras - 8 pontos

Sporting Cristal - 6 pontos

Junior Barranquilla - 4 pontos

Grupo G

Mirassol - 12 pontos

LDU - 9 pontos

Lanús - 6 pontos

Always Ready - 3 pontos

Grupo H

Rosario Central - 13 pontos

Independiente del Valle - 10 pontos

Universidad Central - 6 pontos

Libertad - 0 ponto

JOGOS DA ÚLTIMA RODADA

Grupo A (26/5 - 21h30)

Flamengo x Cusco

Estudiantes x Independiente Medellín

Grupo B (26/5 - 21h30)

Nacional x Coquimbo Unido

Universitario x Tolima

Grupo C (27/5 - 21h30)

Bolívar x Independiente Rivadavia

Fluminense x Deportivo La Guaira

Grupo D (28/5 - 21h30)

Boca Juniors x Universidad Católica

Cruzeiro x Barcelona-EQU

Grupo E (27/5 - 21h30)

Corinthians x Platense

Peñarol x Independiente Santa Fe

Grupo F (28/5 - 19h)

Palmeiras x Junior Barranquilla

Cerro Porteño x Sporting Cristal

Grupo G (26/5 - 19h)

LDU x Always Ready

Lanús x Mirassol

Grupo H (27/5 - 19h)

Independiente del Valle x Rosario Central

Libertad x Universidad Central