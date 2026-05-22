SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A fase de grupos da Libertadores termina na próxima semana e começa a deixar ainda mais clara a possibilidade de clássicos entre times brasileiros e revanches nas oitavas de final.
ENTENDA O CENÁRIO
No sorteio das oitavas, os times são divididos em dois potes: um com os primeiros colocados de cada chave e outro com os vice-líderes.
Existe a chance de as oitavas terem Dérbi, Fla-Flu e até um Flamengo x Palmeiras. O Corinthians já garantiu a liderança da sua chave, enquanto o Palmeiras é o segundo colocado da sua ?está atrás do Cerro Porteño. Entre os cariocas, o Flamengo já garantiu o topo do seu grupo, e o Fluminense é o terceiro do seu, mas tem chances de assumir a vice-liderança.
O Cruzeiro também pode provocar confronto entre brasileiros campeões da Libertadores. O time mineiro é o vice-líder do seu grupo, ainda não está classificado, mas pega o já eliminado Barcelona-EQU na última rodada. A Raposa pode avançar como líder ou segunda colocada da chave.
Em um cenário de confrontos internacionais, os brasileiros podem ter "revanches". Líder do seu grupo, o Corinthians pode reencontrar o Tolima 15 anos após a eliminação na Pré-Libertadores ?os colombianos estão em segundo no seu grupo, mas ainda não estão classificados.
Finais podem ser reeditadas. Há a possibilidade de Corinthians x Boca Juniors, Fluminense x LDU, Cruzeiro x Estudiantes, Cruzeiro x Sporting Cristal e Fluminense x Boca acontecerem, além do Flamengo x Palmeiras já citado anteriormente.
QUEM JÁ ESTÁ CLASSIFICADO?
Nove dos 16 times que jogarão as oitavas de final já estão definidos. Três brasileiros estão entre eles: Flamengo, Corinthians e Mirassol. Deles, Fla e Timão já garantiram a liderança de seus grupos.
Além do Mirassol, um outro novato também já está lá. O Independiente Rivadavia, da Argentina, estreou na Libertadores com tudo, lidera o grupo do Fluminense e luta pela melhor campanha da primeira fase.
Di María também estará nas oitavas de final. Liderado pelo ídolo argentino, o Rosario Central carimbou sua vaga na rodada desta semana.
Dois times da altitude de Quito, no Equador, já estão garantidos: LDU e Independiente del Valle. Fecham a lista dos já classificados Cerro Porteño (PAR) e Coquimbo Unido (CHL).
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CLASSIFICAÇÃO
Grupo A
Flamengo - 13 pontos
Independiente Medellín - 7 pontos
Estudiantes - 6 pontos
Cusco - 1 ponto
Grupo B
Coquimbo Unido - 10 pontos
Tolima - 7 pontos
Universitario - 5 pontos
Nacional-URU - 5 pontos
Grupo C
Independiente Rivadavia - 13 pontos
Bolívar - 5 pontos
Fluminense - 5 pontos
Deportivo La Guaira - 3 pontos
Grupo D
Universidad Católica - 10 pontos
Cruzeiro - 8 pontos
Boca Juniors - 7 pontos
Barcelona-EQU - 3 pontos
Grupo E
Corinthians - 11 pontos
Platense - 7 pontos
Independiente Santa Fe - 5 pontos
Peñarol - 3 pontos
Grupo F
Cerro Porteño - 10 pontos
Palmeiras - 8 pontos
Sporting Cristal - 6 pontos
Junior Barranquilla - 4 pontos
Grupo G
Mirassol - 12 pontos
LDU - 9 pontos
Lanús - 6 pontos
Always Ready - 3 pontos
Grupo H
Rosario Central - 13 pontos
Independiente del Valle - 10 pontos
Universidad Central - 6 pontos
Libertad - 0 ponto
JOGOS DA ÚLTIMA RODADA
Grupo A (26/5 - 21h30)
Flamengo x Cusco
Estudiantes x Independiente Medellín
Grupo B (26/5 - 21h30)
Nacional x Coquimbo Unido
Universitario x Tolima
Grupo C (27/5 - 21h30)
Bolívar x Independiente Rivadavia
Fluminense x Deportivo La Guaira
Grupo D (28/5 - 21h30)
Boca Juniors x Universidad Católica
Cruzeiro x Barcelona-EQU
Grupo E (27/5 - 21h30)
Corinthians x Platense
Peñarol x Independiente Santa Fe
Grupo F (28/5 - 19h)
Palmeiras x Junior Barranquilla
Cerro Porteño x Sporting Cristal
Grupo G (26/5 - 19h)
LDU x Always Ready
Lanús x Mirassol
Grupo H (27/5 - 19h)
Independiente del Valle x Rosario Central
Libertad x Universidad Central