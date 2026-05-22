SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Barboza se despediu nesta sexta-feira (22) do Botafogo em postagem nas redes sociais. O defensor está a caminho do Palmeiras.

"Hoje encerro meu ciclo no clube, apenas palavras de agradecimento a todos que participaram da minha passagem por aqui", disse o jogador em postagem nas redes sociais.

Barboza afirmou que chegou "como um estranho" e citou as conquistas da Libertadores e do Brasileirão em 2024. O defensor lembrou ainda que "muito zombaram" quando o clube conquistou a Taça Rio daquele ano.

O zagueiro agradeceu à "família" Botafogo e também aos torcedores. "Sempre tentei representá-los dentro de campo", afirmou o agora ex-camisa 20 do time carioca.

Digo isso com lágrimas nos olhos e com a certeza que dei tudo de mim para deixar o clube o mais alto possível. Juro que me entreguei ao máximo e se em algum momento eu errei, sempre foi tentando acertar. Não duvide que vou sentir saudade de vocês. Barboza

Barboza fez seu último jogo no Nilton Santos no último domingo, na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians. Depois da partida, o zagueiro percorreu o gramado ao lado da família para agradecer aos torcedores presentes no estádio.