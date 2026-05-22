SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Álvaro Arbeloa confirmou que deixa o comando do Real Madrid após a partida contra o Athletic Bilbao, neste sábado (23), no Santiago Bernabéu.
O espanhol elogiou a comissão técnica de José Mourinho e rechaçou uma eventual parceria. "Mou tem uma comissão técnica fantástica, está muito bem cercado. Se ele chegar, virá com os dele, como tem que ser. Não há nenhuma possibilidade de eu estar com ele", disse.
Mourinho deve assinar contrato com o Real Madrid nos próximos dias, segundo a imprensa espanhola. Ele retorna com a missão de recuperar o clube após a temporada ruim.
Arbeloa admitiu atritos durante a temporada. "Tivemos diferenças, é normal. Pensei mais no Madrid do que em mim nesses meses, mas fiz o melhor para o clube. Não há lugar para arrependimento", afirmou.
VINI DEVE SER BAIXA EM DESPEDIDA
Vini Jr. deve desfalcar a equipe na despedida do treinador. O brasileiro recebeu autorização da diretoria merengue para resolver assuntos pessoais.
O técnico elogiou Dani Carvajal e confirmou a titularidade do lateral em sua despedida. "Carvajal é um símbolo do que um jogador do Real Madrid deve ser", avaliou Arbeloa.
O comandante espera aplausos da torcida para o defensor. "Ele será titular e, quando eu o substituir, espero que todo mundo fique de pé e guarde uma boa lembrança do dia deste sábado (23)."
O treinador trata a saída como um "até logo" após 20 anos no Real Madrid. "Tomara que seja um até logo porque sempre considerei esta minha casa", completou.