SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras sofreu com lesões em série no setor ofensivo e Abel Ferreira testou um novo esquema nas partidas contra o Santos e o Cerro Porteño. O problema é que a equipe não respondeu, e o técnico tem dúvidas para montar o time que vai a campo contra o Flamengo, neste sábado (23), pelo Brasileiro.

Contra o Santos e o Cerro Porteño, Abel escalou Andreas Pereira mais avançado e adicionou um meio-campista no time ?em ambos os jogos o Palmeiras não apresentou um bom futebol e não venceu as partidas.

Abel escalou Lucas Evangelista no time titular contra o Santos, viu a equipe sair atrás no placar e mexeu no time na primeira parte do segundo tempo após um desempenho ruim no início do jogo ?Sosa entrou na vaga do meio-campista, o time melhorou e quase conseguiu a vitória de virada naquele jogo.

Já contra o Cerro, Abel testou mais uma vez o esquema com Andreas mais próximo ao gol e escalou Emiliano Martínez entre os titulares. O resultado foi ainda pior: derrota em casa por 1 a 0, que deixou a equipe com chances remotas de classificação em primeiro de seu grupo na Copa Libertadores, com um volume ofensivo muito baixo (11 finalizações, e apenas 4 no alvo).

Sem o esquema passar nos testes, Abel tem dúvidas para escalar a equipe contra o Flamengo. Uma possibilidade é escalar Maurício no time titular e manter a estrutura ofensiva dos últimos jogos com: Arias, Allan, Maurício e Flaco López, a outra é escolher entre Lucas Evangelista e Emiliano Martínez (e nenhum dos dois vive bom momento) e manter Andreas como um meia mais avançado.

Felipe Anderson pode ser uma novidade para o treinador no setor ofensivo. O meia-atacante que vivia boa fase com os gols contra o Jacuipense e o Cruzeiro avançou na recuperação de lesão na coxa esquerda e fez parte do trabalho integrado ao elenco nesta quinta-feira (21).

O Palmeiras chega para o jogo contra o Flamengo sem vencer a três jogos no Brasileirão e com uma derrota inesperada na Libertadores, que rendeu protestos na arquibancada e da principal torcida organizada pedindo a saída de Abel.

As equipes se enfrentam neste sábado (23), às 21h (de Brasília), no Maracanã. O Alviverde é líder do Brasileirão com 35 pontos, e o Rubro-negro é o vice-líder com 31 (mas com um jogo a menos).