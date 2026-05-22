SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou a contratação do zagueiro argentino Alexander Barboza, ex-Botafogo.

Barboza tem 31 anos e chega ao Palmeiras após deixar o Botafogo por cerca de R$ 20 milhões. Ele assinou contrato até dezembro de 2028, com opção de renovação por mais um ano.

O argentino tinha vínculo com o Botafogo apenas até dezembro, mas a renovação não aconteceu. A última partida dele pelo clube foi na última quarta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero, pela Sul-Americana.

Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar. O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira. Como falei, estou muito feliz e espero dar alegrias a vocês quando começar a jogar. Alexander Barboza, ao site do Palmeiras

O anúncio vem pouco depois de o defensor se despedir do Botafogo nas redes sociais. Ele chegou ao Glorioso em janeiro de 2024, vindo do Olimpia (PAR). Antes, passou por times argentinos como River Plate, Independiente e Defensa y Justicia.

nesta sexta-feira (22) encerro meu ciclo no clube, apenas palavras de agradecimento a todos que participaram da minha passagem por aqui. Digo isso com lágrimas nos olhos e com a certeza que dei tudo de mim para deixar o clube o mais alto possível. Juro que me entreguei ao máximo e se em algum momento eu errei, sempre foi tentando acertar. Não duvide que vou sentir saudade de vocês. Barboza, em postagem no Instagram

Barboza pode defender o Palmeiras no Brasileiro porque não ultrapassou o limite de 12 jogos pelo Botafogo na competição neste ano. O mesmo não acontece na Copa do Brasil, visto que ele defendeu o time carioca em partidas após as duas primeiras fases.