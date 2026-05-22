(UOL/FOLHAPRESS) - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não aceitou o pedido do Santos para anular a partida contra o Coritiba.

A análise da solicitação foi feita na manhã desta sexta-feira (22) e o entendimento, de maneira unânime, foi de que houve um erro de fato e não de direito. E isso não é suficiente para impugnação de uma partida.

Durante o seu posicionamento, o advogado do Coritiba usou uma declaração do técnico Cuca, em entrevista coletiva, para rebater a ação do próprio Peixe.

Quanto à substituição do Neymar, não foi isso que nos acarretou a derrota. Não foi isso. Não seria justo pôr a culpa em quem apitou o jogo ou em quem estava de quarto árbitro, e dizer que perdeu por causa disso, Cuca após a derrota

O Peixe havia entrado com uma ação no órgão solicitando a anulação do confronto, que terminou com vitória por 3 a 0 do Coxa, sob a justificativa de que houve um erro de direito na polêmica substituição de Neymar.

O Alvinegro alegava que o protocolo de alterações foi desrespeitado pela arbitragem e que acionou o tribunal para defender "a instituição e o cumprimento das regras da Fifa".

O QUE ACONTECEU

Neymar estava recebendo atendimento médico à beira do gramado quando foi substituído por engano durante o segundo tempo da partida realizada na Neo Química Arena, válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

O jovem Robinho Jr. entrou no lugar do camisa 10 santista, que se revoltou imediatamente com a situação.

O auxiliar técnico César Sampaio alegou na ocasião que o plano original era a entrada do garoto na vaga do lateral Gonzalo Escobar.

No instante da substituição, o Neymar sai de campo e eu pedi para o quarto árbitro, o Bruno, com quem tenho uma relação boa, para aguardar, porque poderíamos mudar a substituição. Fiz isso porque o papel era nítido. A mudança era o 7 (Robinho) pelo 31 (Escobar). Nisso, fui ver com o médico do Santos se o Neymar voltaria para o jogo ou não. Mas, quando eu volto, ele já está levantando a placa com o número 10. Entendo que foi uma precipitação do quarto árbitro. O maior documento é o papel e ele estava com o papel na mão. Eu disse para ele esperar, Sampaio após o jogo

A VERSÃO DA ARBITRAGEM

Por outro lado, o árbitro da partida, Paulo Cesar Zanovelli da Silva, relatou na súmula que a equipe de arbitragem recebeu autorização verbal e gestual do próprio auxiliar do Santos para promover a saída do craque.

Aos 20 minutos, o quarto árbitro da partida, Sr. Bruno Mota Correia, foi informado verbalmente pelo assistente técnico, Sr. Carlos César Sampaio Campos, de que haveria uma substituição e que esta alteração seria a saída do número 10 da equipe do Santos Futebol Clube, o Sr. Neymar da Silva Santos Júnior ? atleta que já se encontrava fora do campo de jogo recebendo atendimento médico

Após a informação, o quarto árbitro, já com a placa em mãos, virou-se em direção ao assistente técnico do Santos para solicitar novamente a confirmação da substituição do atleta informado, recebendo nova confirmação verbal e gestual do mesmo. O procedimento ocorreu enquanto o quarto árbitro preenchia o documento junto ao delegado da partida, Sr. Guilherme Zangari da Rocha, que presenciou e escutou os fatos relatados

Com a manutenção do resultado a favor dos paranaensesl, o Santos segue em situação delicada no Brasileirão.

A equipe comandada pelo técnico Cuca ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 18 pontos conquistados, flertando com a zona de rebaixamento.