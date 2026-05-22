SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta se junta a LISA, do Blackpink, e ao rapper nigeriano Rema para o lançamento da música "Goals", que já tem um clipe disponibilizado (clique aqui e assista ao clipe completo).
O single mistura pop latino, afrobeats e K-pop e faz parte de um álbum oficial para a Copa do Mundo 2026. Nas imagens, os três artistas cantam e dançam a música durante partidas em um galpão escuro e em chamas.
A canção se junta às outras faixas "Lighter", "Por Ella", "Echo" e "Illuminate" no disco.
Os três artistas também estão confirmados na cerimônia de abertura do Mundial, marcada para 12 de junho de 2026, em Los Angeles.
