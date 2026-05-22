SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid anunciou que David Alaba vai deixar o clube ao fim da temporada, em comunicado oficial divulgado pela equipe espanhola.

O QUE ACONTECEU

Real Madrid e David Alaba acertaram o fim do vínculo do defensor ao término da atual temporada. O jogador não renovará o contrato, que se encerra no fim de junho.

Em cinco temporadas, Alaba disputou 131 partidas pelo Real Madrid e conquistou 11 títulos no período. A lista inclui duas Ligas dos Campeões (2021-22 e 2023-24), duas edições do Mundial de Clubes (2022 e 2024), duas Supercopas da Europa (2022 e 2024), dois Campeonatos Espanhóis (2021-22 e 2023-24), uma Copa do Rei (2022-23) e duas Supercopas da Espanha (2021-22).

Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez destacou a identificação do jogador com a torcida. "David Alaba leva o carinho de todo o madridismo por sua entrega, seu trabalho e uma imagem icônica (...). O Real Madrid sempre será a sua casa", disse, em comunicado oficial.

DIA DE DESPEDIDAS NO BERNABÉU

Estádio Santiago Bernabéu vai homenagear Alaba neste sábado (23). A homenagem está prevista para o último jogo do time na temporada, contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.

Arbeloa e Carvajal também se despedem. O atual técnico e o lateral e ídolo do Real também estão de saída do clube.

O treinador anunciou sua saída nesta sexta-feira (23), mas disse que não teve arrependimentos em seu tempo no Real. "Tivemos diferenças, é normal. Pensei mais no Madrid do que em mim nesses meses, mas fiz o melhor para o clube. Não há lugar para arrependimento", afirmou.

O técnico elogiou Dani Carvajal e confirmou a titularidade do lateral em sua despedida. "Carvajal é um símbolo do que um jogador do Real Madrid deve ser", avaliou Arbeloa.

O comandante espera aplausos da torcida para o defensor. "Ele será titular e, quando eu o substituir, espero que todo mundo fique de pé e guarde uma boa lembrança do dia deste sábado (23)".