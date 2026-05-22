SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Galvão Bueno está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma cirurgia na coluna. Segundo o SBT, o narrador não preocupa para a Copa do Mundo.

O QUE ACONTECEU

Galvão estava sentindo muita dor por conta de uma hérnia de disco e por isso fará o procedimento, informou o SBT. Segundo a emissora, trata-se de uma "cirurgia eletiva", ou seja, um procedimento programação e que não é emergencial.

O tempo de recuperação previsto é de cinco a sete dias, o que não impedirá o narrador de estar na Copa do Mundo. Galvão viajará para os Estados Unidos no dia sete de junho para a cobertura do Mundial.

O narrador Galvão Bueno está no hospital Albert Einstein para uma cirurgia eletiva na coluna. Como ele disse no Galvão FC do dia 18/05, ele estava sentindo muita dor por conta de uma hérnia de disco antiga. Não é um procedimento complexo, a recuperação é rápida - entre 5 e 7 dias - e ele vai para os EUA no dia 7 de junho e estará na Copa do Mundo transmitindo os jogos pelo SBT e N Sports como planejado. Qualquer outra informação além destas é especulação. SBT, em nota enviada ao UOL

No ano passado, Galvão foi hospitalizado duas vezes por conta de pneumonia. O narrador esteve, em novembro, no Hospital Sírio-Libanês, por conta de uma pneumonia viral. No mês seguinte, ele deu entrada em um hospital em Londrina (PR) após passar mal na noite de Natal.


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