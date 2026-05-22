(UOL/FOLHAPRESS) - O líder do campeonato, Kimi Antonelli, liderou a dobradinha da Mercedes no único treino livre em um fim de semana de sprint no Canadá, enquanto Alex Albon bateu e danificou bastante sua Williams depois de atropelar uma marmota.

Isso trouxe uma das três bandeiras vermelhas para a sessão. Antes da batida do piloto da Williams, Liam Lawson tinha parado sua Racing Bulls, reclamando de falta de potência. E, nos minutos finais, Esteban Ocon pareceu se surpreender com o torque do carro na saída da curva, rodou e bateu a asa dianteira de sua Haas.

Com isso, todos os pilotos vão para a classificação da corrida curta, às 17h30, sem a melhor das preparações na primeira vez que o GP do Canadá é palco de uma sprint. E depois de terem tido dificuldades nas fortes zonas de freada da pista quando colocaram os pneus macios, que serão usados na última parte da classificação da sprint. Piastri, Antonelli, Russell estiveram entre os pilotos que passaram reto em freadas nas simulações de classificação. Russell chegou a rodar.

As interrupções do treino livre dificultariam ainda mais a vida das equipes que estão estreando grandes pacotes de mudanças, mas não foi o caso da Mercedes: logo de cara, Antonelli e George Russell se mostraram muito mais rápidos que a concorrência, recuperando o terreno que tinha sido perdido com as atualizações dos rivais em Miami.

Com os pneus duros, as Mercedes foram mais de meio segundo mais rápidas que as McLaren, com as Ferrari atrás de Piastri e Norris. Com macios, a diferença foi ainda maior, com as Ferrari em terceiro e quarto, mas Piastri vinha fazendo uma ótima volta quando passou reto na última freada.

E a Red Bull pareceu ter mais dificuldade em se adaptar à pista de Montreal, com Max Verstappen reclamando bastante do carro. E o brasileiro Gabriel Bortoleto ocupou as posições que têm sido costumeiras para a Audi, logo abaixo do top 10. Ele terminou em 11º, mas é bom lembrar que, por conta das bandeiras vermelhas, nem todos os pilotos completaram as simulações de classificação.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO TREINO LIVRE DO GP DO CANADÁ

1º Kimi Antonelli (Mercedes)

2º George Russell (Mercedes)

3º Lewis Hamilton (Ferrari)

4º Charles Leclerc (Ferrari)

5º Max Verstappen (Red Bull)

6º Lando Norris (McLaren)

7º Oscar Piastri (McLaren)

8º Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9º Nico Hulkenberg (Audi)

10º Fernando Alonso (Aston Martin)

11º Gabriel Bortoleto (Audi)

12º Isack Hadjar (Red Bull)

13º Esteban Ocon (Haas)

14º Alex Albon (Williams)

15º Carlos Sainz (Williams)

16º Pierre Gasly (Alpine)

17º Lance Stroll (Aston Martin)

18º Liam Lawson (Racing Bulls)

19º Ollie Bearman (Haas)

20º Valtteri Bottas (Cadillac)

21º Sergio Perez (Cadillac)

22º Franco Colapinto (Alpine)