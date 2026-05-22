UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United pretende contratar o volante Éderson, da Atalanta, para substituir Casemiro, que está próximo de fechar com o Inter Miami, dos Estados Unidos.

De acordo com o jornal As, o United prepara uma oferta de 45 milhões de euros (R$ 263 milhões) para contratar o jogador ex-Coritnhians e Cruzeiro.

A Atalanta passará por uma reformulação de elenco. Sem conseguir a classificação para a Liga dos Campeões como ocorreu em temporadas passadas, a equipe italiana necessita se adequar financeiramente.

A venda de Éderson é parte fundamental do processo de reformulação da Atalanta. O volante brasileiro tem se destacado na Itália e sempre é sondado por clubes da Europa. Na última janela de transferências, o Atlético de Madrid havia tentado contratar o jogador.

Éderson tem contrato com a Atalant até junho de 2027. Segundo o jornal As, o jogador já comunicou ao clube que não deseja renovar seu contrato. Dessa forma, caso não negocie o jogador, o brasileiro sairia de graça ao fim do contrato.

Éderson começou sua carreira profissional jogando pelo Desportivo Brasil, de Porto Feliz (SP). O volante também atuou no Cruzeiro e no Corinthians, quando foi vendido para a Salernitana no começo de 2022. Destaque no time de Salerno, Éderson foi comprado pela Atalanta seis meses depois, em julho daquele ano.

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