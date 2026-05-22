SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca e Bia Haddad já têm horários definidos para as estreias em Roland Garros, no próximo domingo (24).

Fonseca entra em quadra por volta de 12h (de Brasília) contra o francês Luka Pavlovic. O adversário é o número 240 do mundo.

Bia Haddad enfrenta a britânica Francesca Jones por volta das 8h, também no domingo. Jones é a 105ª do ranking.

Fonseca (#30) pode encontrar Novak Djokovic na terceira rodada. O sérvio, vencedor de 24 Grand Slams na carreira, está atualmente na quarta colocação do ranking.

Bia Haddad (#78) pode ter Marie Bouzková (#27) se avançar. A tcheca enfrenta a italiana Lucia Bronzetti, que veio do quali, na primeira rodada.

Começa no domingo. Roland Garros acontece entre 24 de maio e 7 de junho, em Paris.