(UOL/FOLHAPRESS) - Filipe Toledo eliminou Gabriel Medina nas oitavas de final em Manu Bay, na Nova Zelândia, nesta que é a quarta etapa do Circuito Mundial de Surfe.
A disputa foi marcada por ondas baixas, com os surfistas se esforçando para aproveitar as poucas oportunidades. Alternando a liderança da bateria várias vezes, Toledo fez um somatório de 15.43, enquanto Medina foi eliminado com 13.90.
A disputa é uma revanche entre os surfistas em 2026. Em maio, na etapa de Gold Coast, na Austrália, Toledo eliminou Medina nas oitavas de final com uma nota combinada de 18.94, contra 15.56 de Medina.
COMO FOI A DISPUTA
Filipe Toledo começou dominando a disputa com um somatório de 11.34. O ubatubense fez uma nota 6.17 e uma 5.17 em duas duas primeiras ondas, enquanto Medina somou 9.17, com um 5.67 e um 3.50.
Faltando 20 minutos para o fim da bateria, Medina tirou "leite de pedra" com uma onda pequena. O líder do ranking emendou algumas manobras, pegou um tubinho e chegou a arriscar um mini-aéreo para fazer uma nota 6.43, substituindo sua pior nota e assumindo a liderança da bateria com um somatório de 12.10.
Na sequência, Filipe Toledo recuperou a primeira posição. O brasileiro fez uma nota 7.50, a maior nota da bateria, após encaixar manobras potentes, rasgando uma onda que também não era tão alta. Com o somatório, Toledo ficou com 13.67, contra os 12.10 de Medina.
Restando apenas 5 minutos para o fim da bateria, Medina passou à frente de novo. O tricampeão encaixou um aéreo após Toledo desistir de uma onda e fez uma nota 7.47, assumindo a liderança com 13.90.
No entanto, Toledo tirou mais um coelho da cartola. O brasileiro fez 7.93 em sua última onda, somando 15.93, e Medina não conseguiu se recuperar no final.
BRASIL EM PESO EM MANU BAY
Mais quatro brasileiros caem na água ainda nesta sexta-feira (22). Alejo Muniz enfrenta o indonésio Rio Wanda na 4ª bateria, Yago Dora está na 5ª bateria contra o francês Marco Mignot, Ítalo Ferreira enfrenta o japonês Kanoa Igarashi na 7ª bateria e Miguel Pupo enfrenta o australiano Jack Robinson na 8ª e última bateria masculina do dia.
Na semana passada, Griffin Colapinto já havia eliminado seu irmão Crosby na 1ª bateria das oitavas de final. A prova foi interrompida após a disputa dos irmãos devido ao mau tempo e voltou apenas nesta sexta-feira (22).
Já a etapa feminina está nas quartas de final. Não há brasileiras na disputa, em uma etapa dominada por três americanas, três havaianas e duas australianas.