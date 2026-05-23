SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Motivado pelo gol e pela assistência diante do San Lorenzo, Gabigol é a grande arma do Santos para encarar o Grêmio, neste sábado (23), em Porto Alegre.

As duas equipes se enfrentam às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem poder contar com Neymar e Rollheiser, ambos com problemas musculares, o técnico Cuca aposta as suas fichas no camisa 9 para conquistar os três pontos como visitante.

E o treinador tem motivos para voltar a confiar no faro do centroavante.

Os números de Gabigol na temporada chamam a atenção. Ele balançou as redes 10 vezes em 12 finalizações que acertaram o gol adversário ao longo do ano.

Isso significa que apenas dois dos seus chutes no alvo foram defendidos pelos goleiros rivais em 2026.

Além de ser o maior goleador do elenco, o atacante acumula seis assistências e ostenta o título de principal garçom da equipe na temporada.

Reserva em três dos últimos quatro jogos do Santos, o centroavante havia perdido espaço na equipe titular porque Cuca entende que o sistema defensivo fica sobrecarregado quando Gabigol e Neymar atuam juntos.

Agora, com a ausência do camisa 10, o centroavante tem a oportunidade de assumir o protagonismo e comandar o ataque para impedir que o Peixe retorne à zona de rebaixamento.

A missão em Porto Alegre, no entanto, não será simples. Para manter o seu ótimo aproveitamento, Gabigol terá que superar o bom momento do goleiro Weverton, um dos convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Santos e Grêmio se encontram em situações semelhantes na classificação. Ambos têm 18 pontos conquistados.

Na 15ª colocação, os gaúchos levam vantagem em relação ao Peixe pelo saldo de gols (-2 x -4).

Quem perder terá que torcer por tropeços das equipes que já estão no Z4.