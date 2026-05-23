Nesta prova Piu, de 26 anos, superou o recordista mundial Karsten Warholm, da Noruega, que ficou em segundo lugar com o tempo de 46s82. Os dois já haviam se encontrado há uma semana, em Xangai (China), mas na prova dos 300 metros com barreiras. Na ocasião, o brasileiro foi o campeão com 33s01, também assumindo a liderança do ranking mundial e alcançando o segundo melhor resultado da história na prova. Warholm foi segundo, com 33s05, e o também brasileiro Matheus Lima ficou em terceiro (33s75).
Foi uma sensação boa. Eu sempre tento aumentar a velocidade nos 300 metros. Não posso sair rápido demais no começo da prova, então estou animado com o tempo. Estou feliz com isso. Eu não achava que conseguiria correr tão rápido com o tipo de corrida como fiz. Estou orgulhoso, declarou Alison sobre a prova em Xiamen.
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