SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Lyon por 4 a 0 e foi campeão da Liga dos Campeões feminina, neste sábado (23), em Oslo (Noruega). Com dois gols da atacante Ewa Pajor e dois de Salma Paralluelo, o time espanhol chegou ao seu quarto título europeu.
Foi a quarta final continental entre Barcelona e Lyon. O clube francês venceu os confrontos decisivos de 2019 e 2022, enquanto o Barcelona conquistou sua revanche em 2024, ao vencer por 2 a 0 na final disputada em Bilbao, e agora na decisão disputada em Oslo.
GOLS E DESTAQUES
O primeiro lance de perigo do jogo foi do time francês, aos 14 minutos. Lindsay Heaps aproveitou o rebote após grande defesa da goleira Cata Coll e marcou para o Lyon, mas o VAR anulou o gol por posição de impedimento.
A resposta do Barcelona veio poucos minutos depois. Alexia Putellas lançou Ewa Pajor em profundidade, que tentou encobrir a goleira Christiane Endler, mas a bola foi para fora.
O Barça tentou impor seu jogo de posse de bola, mas a linha defensiva alta e o posicionamento agressivo do Lyon dificultaram as trocas de passes da equipa do técnico Pere Romeu. Com a forte marcação francesa, o time catalão criou suas chances através das individualidades. Foi assim que, nos acréscimos, Hensen quase abriu o placar. A camisa 10 fez grande jogada individual, driblou duas jogadoras do Lyon e chutou colocado, mas a bola subiu demais e foi para fora.
E o Barça abriu o placar. Logo aos 10 minutos do segundo tempo, a artilheira Ewa Pajor recebeu passe de Guijarro na entrada da área e bateu cruzado, sem chances para a goleira Endler.
O Lyon tentou responder, mas Cata Coll salvou o Barcelona. Yohannes ajeitou de calcanhar para Bècho, que chutou rasteiro e exigiu grande defesa da goleira do time catalão.
O time espanhou ampliou a vantagem. Após pressão do Barcelona, a artilheira recebeu de Paralluelo no meio da área e, com oportunismo, mandou de primeira para as redes. Foi 11º gol da atacante nesta edição da Champions e o 31° em toda a temporada.
Cata Coll brilhou de novo... Chawinga, que entrou no segundo tempo no lugar de Bècho, recebeu lançamento e ficou cara a cara com a goleira do Barcelona, que fechou todos os ângulos e fez uma grande defesa para manter a vantagem catalã.
Ainda deu tempo para a promessa Salma Paralluelo brilhar e marcar dois golaços para fechar o marcador. Primeiro, aos 45 minutos da segunda etapa, ela acertou um lindo chute de fora da área, no ângulo. Três minutos depois, a meia saiu cara a cara com Endler e bateu no cantinho.
FICHA TÉCNICA
BARCELONA 4x0 LYON
BARCELONA
Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León e Brugts (Cámara); Serrajordi, Guijarro e Alexia Putellas (Nazareth); Hansen (Claudia Pina), Ewa Pajor e Paralluelo. Técnico: Pere Romeu
LYON
Christiane Endler; Ashley Lawrence, Renard, Engen, Selma Bacha; Dumornay, Yohannes (Albert) e Lindsay Heaps; Bècho (Chawinga), Jule Brand e Hegerber (Katato). Técnico: Jonatan Giráldez
Estádio: Ullevaal, em Oslo (Noruega)
Juíza: Tess Olofsson (Suécia)
Assistentes: Almira Spahi? (Suécia) e Monica Lokkeberg (Noruega)
VAR: Bram Van Driessche (Bélgica)
Cartões amarelos: Alexia Putellas (BAR), Cata Coll (BAR), Dumornay (LYO)
Cartões vermelhos: Não teve
Gols: Ewa Pajor, aos 10 minutos do segundo tempo e aos 29 do segundo tempo; Paralluelo, aos 45 e aos 48 minutos do segundo tempo