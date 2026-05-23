SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo pelo quarto ano consecutivo. De acordo com o ranking da Forbes divulgado na sexta-feira (22), o jogador do Al-Nassr arrecadou US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) em 2025, entre salário e patrocínios.

O valor iguala o recorde do boxeador americano Floyd Mayweather Jr., registrado em 2015, e é o maior já medido pela Forbes desde que a lista existe, em 1990. É também a sexta vez que Ronaldo lidera o ranking --número que o coloca ao lado de Michael Jordan e atrás apenas de Tiger Woods, dono de 11 primeiros lugares.

Juntos, os dez atletas mais bem pagos do mundo acumularam US$ 1,4 bilhão nos últimos 12 meses encerrados em dezembro, mais do que o dobro do valor registrado em 2016, quando o jogador português liderou o ranking pela primeira vez. Do total, US$ 902 milhões vieram de salários e prêmios dentro das competições, e US$ 513 milhões de patrocínios e negócios fora delas.

Entre os 50 atletas mais bem pagos do mundo, não há nenhuma mulher pelo terceiro ano consecutivo. A tenista americana Coco Gauff, maior salário feminino do esporte em 2025, faturou US$ 33 milhões, mais de US$ 20 milhões abaixo do mínimo exigido para entrar na lista. A última mulher a aparecer no ranking foi Serena Williams, em 2023, na 49ª posição, com US$ 45,3 milhões.

No top 10, futebol e basquete empatam como esportes com maior número de representantes entre os maiores salários. No top 50 completo, o basquete lidera com 20 nomes.

Além de Ronaldo, o esporte mais popular do mundo tem Lionel Messi, do Inter Miami, em terceiro (US$ 140 milhões), e Karim Benzema, do Al-Hilal, em oitavo (US$ 104 milhões). O único brasileiro na lista é Vinicius Junior, do Real Madrid, na 34ª posição, com ganhos estimados em US$ 60 milhões (R$ 300 milhões).

O basquete aparece com LeBron James (4º, US$ 137,8 milhões), Stephen Curry (6º, US$ 124,7 milhões) e Kevin Durant (9º, US$ 103,8 milhões). No automobilismo, Lewis Hamilton é o único nome no top 10, em décimo lugar, com US$ 100 milhões.

Veja os 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2026:

Cristiano Ronaldo (futebol) ? US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão)

Canelo Álvarez (boxe) ? US$ 170 milhões (R$ 850 milhões)

Lionel Messi (futebol) ? US$ 140 milhões (R$ 700 milhões)

LeBron James (basquete) ? US$ 137,8 milhões (R$ 689 milhões)

Shohei Ohtani (beisebol) ? US$ 127,6 milhões (R$ 638 milhões)

Stephen Curry (basquete) ? US$ 124,7 milhões (R$ 623,5 milhões)

Jon Rahm (golfe) ? US$ 107 milhões (R$ 535 milhões)

Karim Benzema (futebol) ? US$ 104 milhões (R$ 520 milhões)

Kevin Durant (basquete) ? US$ 103,8 milhões (R$ 519 milhões)

Lewis Hamilton (automobilismo) ? US$ 100 milhões (R$ 500 milhões)