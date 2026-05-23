Champions crowned in Strasbourg #IS26 pic.twitter.com/rR2YX0XVmEwta (@WTA) May 23, 2026
Desta forma Stefani garantiu o bicampeonato consecutivo de duplas do WTA 500 de Estrasburgo. O primeiro foi conquistado com a ex-parceira Timea Babos, da Hungria. O torneio de Estrasburgo é preparatório para Roland Garros, Grand Slam parisiense que começa no próximo domingo (24).
A decisão deste sábado (23) foi a primeira de Stefani e Dabrowski em quadra de saibro. A dupla era, até este sábado, a terceira melhor da temporada. Este ano elas foram campeãs, além de Estrasburgo, no WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes Unidos) e alcançaram as semifinais no Aberto da Austrália e dos WTAs de Miami (Estados Unidos) e de Doha (Catar). Antes de retomarem a parceria em novembro do ano passado, a brasileira e a canadense já haviam faturado juntas os títulos de Montreal (Canadá) em 2021 e de Chennai (Índia) em 2022.
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