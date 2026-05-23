SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - George Russell venceu a sprint depois de uma disputa quente com o companheiro e líder do campeonato Kimi Antonelli. O italiano terminou na terceira posição, superado por Lando Norris depois de escapar da pista na briga com Russell.

O italiano reclamou muito no rádio pela forma como Russell se defendeu até ouvir uma mensagem do chefe Toto Wolff para parar. "Kimi, concentre-se na pilotagem, por favor. Não nas reclamações no rádio", disse o austríaco. O lance não chegou a ser investigado pelos comissários.

Ao final da sprint, Antonelli voltou a falar no rádio: "Se a gente vai disputar assim, é bom saber". E ouviu mais uma mensagem de Wolff pedindo para que eles lidem com a situação internamente.

"Foi uma batalha dura. Estávamos todos no mesmo nível em termos de ritmo; não foi fácil. Sim, tentei fazer a minha manobra - e preciso rever isso, pois estava bem emparelhado, mas acabei sendo empurrado para fora, mas é o que é. Depois, obviamente, cometi um erro na curva 8, pois peguei uma grande ondulação, travei as rodas e acabei meio que comprometendo a minha corrida ali; mas foi uma boa batalha", disse Antonelli.

"Foi apenas uma batalha dura. Não dá para ultrapassar por fora naquela curva. Parabéns para o Kimi por ter tentado. Poderia ter terminado diferente, mas não terminou. Foi bom de se ver", comentou Russell.

Chamou a atenção também o fato da vantagem que a Mercedes demonstrou ter na classificação não ter aparecido tão fortemente na corrida. Nas voltas finais, Russell foi pressionado por Norris, que usou o fato do modo ultrapassagem ser muito forte na pista do Canadá para se manter a menos de um segundo do líder. Na abertura da volta final, Antonelli atacou Norris, mas saiu da pista e não conseguiu passar o inglês.

Mais atrás, Lewis Hamilton chegou a ensaiar uma pressão em cima de Antonelli, mas acabou sendo apertado por Piastri nas últimas voltas e foi ultrapassado na penúltima volta, perdendo também o quinto lugar para o companheiro Charles Leclerc.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 12º depois de largar também na 12ª colocação. A exemplo do que aconteceu várias vezes já nesta temporada, o piloto da Audi largou mal, perdeu posições, fez uma primeira volta bastante agressiva e recuperou posições, mas depois ficou travado atrás de Liam Lawson.

Confira a classificação da sprint do GP do Canadá:

1º George Russell (Mercedes)

2º Lando Norris (McLaren)

3º Kimi Antonelli (Mercedes)

4º Oscar Piastri (McLaren)

5º Charles Leclerc (Ferrari)

6º Lewis Hamilton (Ferrari)

7º Max Verstappen (Red Bull)

8º Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9º Franco Colapinto (Alpine)

10º Carlos Sainz (Williams)

11º Liam Lawson (Racing Bulls)

12º Gabriel Bortoleto (Audi)

13º Esteban Ocon (Haas)

14º Sergio Perez (Cadillac)

15º Nico Hulkenberg (Audi)

16º Lance Stroll (Aston Martin)

17º Valtteri Bottas (Cadillac)

18º Ollie Bearman (Haas)

19º Alex Albon (Williams)

20º Pierre Gasly (Alpine)

21º Isack Hadjar (Red Bull)

22º Fernando Alonso (Aston Martin)