SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 4 a 2, neste sábado (23), no encerramento do Campeonato Espanhol de 25/26. O jogo aconteceu no Bernabeu, em Madrid.

Gonzalo García, Bellingham, Mbappé e Brahim Díaz marcaram para o Real. Guruzeta e Izeta anotaram para o Athletic.

O Real Madrid encerra a temporada no segundo lugar do Espanhol com 86 pontos. O Athletic ficou em 12º, com 45 pontos.

Foi o último jogo do técnico Álvaro Arbeloa, que comandava a equipe merengue desde janeiro. O zagueiro Alaba foi ovacionado ao ser substituído no segundo tempo em sua última atuação no clube.

O confronto também foi a despedida de Dani Carvajal do Real Madrid após 13 temporadas. A torcida presente no Bernabéu homenageou o ídolo com um mosaico e uma longa festa na substituição. O lateral foi aplaudido também pelos adversários.

O JOGO

Mesmo sem ter pelo o que brigar no campeonato, o Real Madrid começou o jogo pressionando. O primeiro gol saiu cedo, com um presente de despedida para Carvajal. O lateral, que teve sua saída anunciada do clube, deu a assistência para Gonzalo abrir o placar no Bernabeu. O duelo seguiu com poucas chances criadas e vaias por parte da torcida para Mbappé.

Na reta final do primeiro tempo, dois gols em sequência. Os mandantes ampliaram com uma bela jogada de Pitarch, completada por Bellingham. No último minuto, deu tempo do Athletic diminuir com Guruzeta.

Mbappé marca e comemora discretamente. Criticado por alguns torcedores merengues, o francês marcou o terceiro do Real no começo do segundo tempo e não correu para a torcida. O camisa 10 cumprimentou Arbeloa e os companheiros de equipe.

Mais dois gols relâmpago. O fim do segundo tempo repetiu o roteiro do primeiro. O Real fez com Brahim Díaz, e dois minutos depois o Athletic chegou ao ataque com Iñaki e gol de Izeta.