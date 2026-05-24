SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O italiano Kimi Antonelli manteve sua hegemonia na atual temporada da Fórmula 1 com mais uma vitória dominante neste domingo (24), desta vez no GP do Canadá, em Montreal, a sua quarta consecutiva no circuito.

A única etapa que não venceu foi a primeira do ano, na Austrália, quando ficou em segundo, atrás do companheiro de equipe George Russell.

O italiano agora soma 131 pontos após cinco etapas, contra 88 de Russell, que abandonou a prova quando liderava a disputa, na volta 30 de 68, por uma falha na unidade de potência.

O heptacampeão Lewis Hamilton, da Ferrari, chegou em segundo, e o tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou em 13º com a Audi.