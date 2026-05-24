SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 3 a 0 hoje, em São Januário, pela 17ª rodada do Brasileirão.
Rodriguinho, Isidro Pitta e Fernando fizeram os gols do Bragantino. O Red Bull Bragantino ainda teve a chance de golear com um pênalti, mas Eduardo Sasha isolou a cobrança batendo por cima do travessão.
Após o terceiro gol, aos 30 minutos do 2º tempo, a torcida em São Januário vaiou muito o Vasco. Os torcedores chamaram o time de "sem vergonha" e o técnico Renato Gaúcho de "covarde", além de também cantarem o clássico "ô, ô, ô, queremos jogador".
Com a vitória, o Bragantino soma 26 pontos e sobe para a 5ª colocação, ultrapassando o São Paulo. O Vasco termina a rodada com 20 pontos na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, dois pontos acima do Santos, primeiro time no Z4.
TIMES DE OLHO NA SUL-AMERICANA
O duelo em São Januário ocorre em um momento de decisão para ambos os times na Sul-Americana. As equipes decidem suas classificações para a próxima fase da da competição na quarta-feira.
O Vasco está na 2ª colocação do grupo G com 7 pontos e enfrenta o lanterna Barracas Central em São Januário na última rodada. O líder do grupo G é o Olimpia, com 10 pontos.
O Bragantino também tem jogo decisivo pela Sul-Americana na quarta-feira. Na 3ª posição do grupo H, com 7 pontos, o Red Bull Bragantino precisa vencer o 2º colocado Carabobo (9 pontos) em casa para ultrapassar o rival. O River Plate é o líder do grupo com 11 pontos.
Pelo Brasileirão, o Vasco volta a campo no domingo, quando recebe o Atlético-MG na última partida antes da parada para a Copa. Também no domingo, o Bragantino recebe o Internacional.
GOLS E DESTAQUES
Fogo cruzado. Após 40 minutos de poucas oportunidades, o confronto em São Januário esquentou na reta final do 1º tempo, com ao menos uma grande chance para cada lado. Pelo lado do Vasco, Spinelli recebeu bola na área, girou e finalizou para boa defesa de Volpi. Em contrapartida, Isidro Pitta arriscou de fora da área, a bola desviou no meio do caminho e exigiu excelente defesa de Léo Jardim no reflexo.
0 x 1: O Bragantino abriu o placar aos 45 minutos do 1º tempo com um golaço! Em contra-ataque rápido, Rodriguinho carregou sozinho até a entrada da área e acertou um lindo chute no canto esquerdo de Léo Jardim.
Torcida insatisfeita. Ao fim da primeira etapa, os jogadores do Vasco foram para o vestiário ao som de vaias da torcida e cantos ofensivos.
Pressão do Red Bull Bragantino. Na volta do intervalo, o Bragantino teve duas chances de ampliar o placar em poucos minutos. Na primeira, Rodriguinho chegou cabeceando cruzamento de Mosquera e Léo Jardim se esticou para fechar o ângulo. A bola ainda bateu no travessão. Em outro lance parecido, Juninho Capixaba cabeceou no segundo pau e Léo Jardim espalmou para escanteio.
Perdeu o gol de empate. Spinelli foi lançado na entrada da área, avançou ganhando de dois zagueiros no corpo, mas na hora de finalizar deu apenas um biquinho em cima de Volpi.
0 x 2: Depois de tanto martelar, o Bragantino ampliou a vantagem aos 14 minutos do 2º tempo. Mosquera escapou pela esquerda e cruzou por baixo para Pitta se antecipar à zaga e finalizar para o fundo do gol de Léo Jardim.
Salva, Volpi! Enquanto o ataque do Bragantino funcionava lá na frente, Volpi salvava lá atrás. O goleiro do Red Bull Bragantino defendeu cabeçada de Spinelli na pequena área evitando o primeiro gol do Vasco.
Volpi de novo! Andrés Gómez tocou para Brenner no meio da área, que chutou rasteiro para mais uma bela defesa de Volpi.
0 x 3: Saldívia recuou mal para Léo Jardim e entregou a bola nos pés de Fernando. O jogador do Bragantino deu uma meia-lua no goleiro e finalizou com o gol vazio.
Mais vaias em São Januário. A torcida vaia Saldívia após o erro no terceiro gol. A torcida vascaína começa a cantar "vergonha, time sem vergonha" e "ô, ô, ô, queremos jogador".
Pênalti para o Bragantino. Cauan Barros deu o bote em Ramires dentro da área e os jogadores do Bragantino ficaram pedindo pênalti. O árbitro Fernando Mendes Filho foi checar o lance no VAR e deu o penal.
Isolou! Eduardo Sasha foi para a cobrança e bateu de chapa buscando o ângulo esquerdo de Léo Jardim, mas chutou muito para cima e para a direita, mandando longe do gol.
*
FICHA TÉCNICA
Vasco 0 x 3 Red Bull Bragantino
Campeonato: Brasileirão (17ª rodada)
Data: 24/5/2026
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Hora: 20h30 (horário de Brasília)
Árbitro: Fernando Mendes Filho (PA)
VAR: Rodolfo Toski Marques (PR)
Cartões amarelos: Rodriguinho, Mosquera e Juninho Capixaba (RBB); Andrés Gómez (VAS)
Gols: Rodriguinho (RBB), 45'/1ºT; Isidro Pitta (RBB), 14'/2ºT; Fernando (RBB), 31/'2ºT
VASCO: Léo Jardim; João Vitor (Hugo Moura), Robert Renan, Saldívia, Lucas Piton (Cuiabano); Cauan Barros, Thiago Mendes, Rojas (Brenner), Adson; Spinelli, Andrés Gómez (David). Técnico: Renato Gaúcho.
RED BULL BRAGANTINO: Volpi; Agustín Sant'Anna (Breno), Gustavo Marques, Alix, Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Nacho Sosa), Rodriguinho (Gustavinho); Mosquera (Fernando dos Santos), Herrera, Isidro Pitta (Eduardo Sasha). Técnico: Vagner Mancini.