SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo entra na última semana antes da pausa para a Copa do Mundo tentando retomar o caminho das vitórias, algo que não consegue há um mês. O Tricolor enfrenta o Boston River (Uruguai), na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26).

A última vitória do São Paulo aconteceu no dia 25 de abril, contra o Mirassol. Na ocasião, Luciano marcou no fim e deu a vitória ao Tricolor em jogo disputado no Brinco de Ouro, em Campinas.

Desde então, foram três derrotas e cinco empates. No período, o São Paulo também foi eliminado da Copa do Brasil para o Juventude, após derrota por 3 a 1 no jogo da volta, no Alfredo Jaconi.

As outras duas derrotas foram no Brasileirão, contra Corinthians e Fluminense. Na primeira, inclusive, o clube ainda tinha Roger Machado como treinador. Ele deixou o Tricolor após a eliminação na Copa do Brasil.

Três dos cinco empates aconteceram na Sul-Americana. O São Paulo não saiu do zero contra o Millonarios (Colômbia) e O'Higgins (Chile), fora de casa, na terceira e quarta rodadas. No jogo passado, novamente empatou com os colombianos, desta vez por 1 a 1, no Morumbis, na reestreia de Dorival Júnior como técnico.

Empate com o Botafogo. O São Paulo saiu na frente contra o Glorioso no último sábado (23), mas levou o empate no fim, com um golaço de Barrera aos 44 minutos do 2º tempo.

É natural que a gente queira o resultado o quanto antes, mas é um processo. Temos que acelerar esse processo e dar alegrias ao torcedor, mas acima de tudo vai acontecer no momento adequado. A equipe vem mostrando que tem qualidade para conseguir resultados, tem que aprender a mantê-los com exigências das partidas. Dorival Júnior, técnico do São Paulo, após empate com o Botafogo

O Tricolor está na liderança do Grupo C da Sul-Americana, com 9 pontos. O Millonarios tem 8, enquanto o O'Higgins está com 7 pontos. O Boston River, adversário desta terça-feira, é o lanterna e já está eliminado.

O São Paulo tenta garantir a classificação direta às oitavas. Se avançar em segundo, joga um playoff contra um terceiro colocado vindo dos grupos da Libertadores.

A partida contra o Boston Rive, será a penúltima antes da pausa para a Copa do Mundo. Depois, o São Paulo visita o Remo no domingo (31) e volta a atuar apenas no dia 22 de julho, contra o Athletico.