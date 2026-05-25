RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O momento do goleiro Rossi não é bom, e as imagens de tropeços recentes do Flamengo reforçam isso.

Um dos protagonistas do título da Libertadores no ano passado, agora ele convive com desconfiança por conta de erros cruciais nos gols dos adversários recentes.

Contra o Palmeiras, Rossi deu bobeira duas vezes, nos gols de Allan e Paulinho. Rodada passada, já tinha acontecido uma falha diante do Athletico-PR.

Além do saldo de gols, há impacto direto do resultado e, claro, no enredo dos jogos em questão.

Contra o time paranaense, a falha já condicionou o jogo para que o Fla tivesse que buscar o empate até os instantes finais.

Contra o Palmeiras, deu elasticidade ao placar em um jogo já complicado pela expulsão de Carrascal, pulverizando qualquer chance de empate diante do líder.

"Já falamos sobre esta situação no jogo contra o Athletico-PR. É um jogador que teve protagonismo ano passado, mantém a confiança, continua com o mesmo treinador de goleiros. Se eu trouxesse um treinador de goleiros poderia dizer que mudou a estratégia, mas é uma questão de momentos. Querermos que ele se recupera o mais rápido porque queremos o goleiro no seu melhor", analisou o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim.

Neste ano, o Flamengo gastou R$ 34,7 milhões, entre direitos federativos, luvas e intermediação, para ter um goleiro que pudesse concorrer com Rossi. Andrew veio do Gil Vicente, de Portugal, e teve chances durante o Carioca, ainda com Filipe Luís. O último jogo, inclusive, foi o 8 a 0 sobre o Madureira, que marcou a despedida do treinador.

Leonardo Jardim parou com o rodízio de goleiros e não deu mais ritmo ao reserva. O português mostra relutância em deixar Rossi no banco por algum tempo.

"Infelizmente não tive a possibilidade de ver o Andrew em jogos, somente nos jogos do Carioca que vi pelos vídeos, mas com certeza é um jovem que fez um bom percurso em Portugal. Nós acreditamos nele, é uma questão de oportunidade. Quero criar uma oportunidade para o Andrew, mas não quero afastar o Rossi. Continuo acreditando que o Rossi é nosso goleiro principal", completou Jardim.

O próximo jogo do Flamengo, inclusive, pode ser uma oportunidade: o Cusco, adversário mais fraco do grupo, terça-feira, pela Liberadores, em um cenário no qual o primeiro lugar da chave já está assegurado.