(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras aliviou a pressão após vencer o Flamengo por 3 a 0 no Brasileiro. Agora, o Verdão tem mais uma missão antes da parada para a Copa: garantir a classificação na Libertadores.

ÚLTIMA MISSÃO ANTES DA COPA

O Palmeiras viveu dias turbulentos nas últimas semanas. Com três empates seguidos no Brasileiro, contra Santos, Remo e Cruzeiro, o time de Abel Ferreira entrou em crise de vez após perder para o Cerro Porteño, em casa, na Libertadores. A derrota custou a liderança do grupo na competição continental.

O desempenho da equipe já vinha sendo criticado por parte da torcida, mesmo com resultados mais satisfatórios. Sem as vitórias, a cobrança aumentou ainda mais. Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde chegou a pedir a demissão de Abel, chamando o técnico de "arrogante e desequilibrado".

Pressionado, o Palmeiras foi ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo, vice-líder do Brasileirão. Com um sonoro 3 a 0, o alviverde voltou a São Paulo com três pontos na bagagem, abriu uma vantagem de sete pontos na ponta e ganhou mais tranquilidade para sua próxima missão.

O Palmeiras decide sua classificação na Libertadores na quinta-feira. Na 2ª colocação do grupo F, com 8 pontos, o Verdão recebe o Junior no Allianz Parque. O time colombiano é o lanterna do grupo com 4 pontos e não tem mais chances de classificação para as oitavas.

O Cerro Porteño, que venceu o Palmeiras na última rodada, é o líder do grupo com 10 pontos. O time paraguaio joga em casa contra o Sporting Cristal, que tem 6 pontos.

Se Palmeiras e Cerro vencerem, nada muda. Os paraguaios passam em primeiro e o Palmeiras avança na segunda colocação, correndo o risco de enfrentar adversários mais perigosos na próxima fase.

Em caso de empate do Cerro e vitória palmeirense, o cenário ainda seria o mesmo. Os paraguaios empatariam em pontos com o Palmeiras, mas levam vantagem no confronto direto - empate por 1 a 1 no jogo no Paraguai e vitória do Cerro Porteño no Allianz.

O Palmeiras ainda pode passar em 1º do grupo. Basta vencer seu duelo e torcer para o Sporting Cristal bater o Cerro. A única forma de o Palmeiras não avançar na Libertadores seria perder seu jogo em casa e ver o time peruano superar o Cerro. Nesse caso, o Palmeiras seria ultrapassado pelo time peruano, que somaria 9 pontos.

Além do duelo decisivo na Libertadores, o Palmeiras ainda faz mais um jogo antes da parada para a Copa do Mundo. No dia 31 de maio, o Verdão recebe a lanterna Chapecoense pela 18ª rodada do Brasileiro.