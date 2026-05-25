(UOL/FOLHAPRESS) - O Pinheiros busca contra o Corinthians a sua primeira final na história do NBB. Com muita tradição no basquete, a equipe ainda não conseguiu chegar no momento decisivo da principal competição nacional.

Neste ano, o time foi finalista da Copa Super 8, mas acabou derrotado em casa para o Minas após vencer o Franca na semifinal em jogo único por 82 a 79.

Esse tabu poderia ser quebrado em 2017, quando o time chegou na semi do NBB e abriu 2 a 0, mas o Bauru tinha outros planos.

O Pinheiros tinha um time de peso, com os norte-americanos Bennett e Holloway (MVP daquela temporada) jogando muito bem, e os dois foram fundamentais nos primeiros jogos da série. Holloway fez 32 pontos no primeiro jogo vencido por 98 a 86 e foi cestinha de novo no segundo jogo, quando fez 26 pontos na vitória por 89 a 83, este na casa do adversário.

O terceiro jogo foi todo do Bauru, que diminuiu a série com um triunfo por 94 a 77, mas quem seguia precisando de apenas mais uma vitória para avançar era o Pinheiros. Só que no quarto jogo, na quadra do time da capital paulista, o Dragão venceu por 76 a 72 e empatou a série.

O jogo decisivo foi no Panela de Pressão, em Bauru, e o Pinheiros fechou o primeiro quarto com nove pontos de vantagem, em começo de jogo que parecia levar a uma vitória do clube dos Jardins. Porém, o Bauru ainda no segundo período conseguiu a virada e se manteve na frente até o fim de jogo, em uma das viradas em playoffs que ficou na história do NBB.

Nesta temporada, o Pinheiros lidera a semifinal contra o Corinthians por 2 a 1, precisando de apenas mais uma vitória para se classificar. Depois da marcante derrota em 2017, o torcedor pinheirense espera para ver se a história irá se repetir ou se a atual equipe conseguirá escrever um novo capítulo.