RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Deu tudo certo para o líder Palmeiras na última rodada do Brasileirão antes dos desfalques dos convocados para a Copa do Mundo.

A vitória sobre o Flamengo, por si só, já seria boa notícia, mas o contexto do jogo e os efeitos de situações ao redor dessa rivalidade dão uma dimensão importante ao que aconteceu no Maracanã.

Nas contas da classificação, o Palmeiras abriu sete pontos de vantagem sobre o Flamengo. O rubro-negro ainda tem um jogo a menos. Ainda que vença, a distância cairia para quatro pontos.

Muito cedo para atribuir favoritismo para um lado ou outro, mas o time de Abel pavimentou bem o caminho para fechar o turno na liderança.

E mais. A perspectiva é positiva para a próxima rodada, ainda que os jogadores convocados às respectivas seleções não estejam em campo.

O Flamengo deve perder nove jogadores, quatro só para a seleção brasileira.

O Palmeiras também terá seus desfalques, como Gómez, Maurício, Árias e, quem sabe, Flaco López. Mas vai encarar a lanterna Chapecoense, enquanto o rubro-negro recebe o traiçoeiro Coritiba.

Quem fechou a vitória do Palmeiras foi Paulinho, fazendo o primeiro gol desde a recuperação de quase um ano. Ou seja, um jogador relevante dá mostras de que pode ser útil na segunda fase da temporada.

Ganhar do Flamengo do jeito que o Palmeiras ganhou, ainda que a expulsão de Carrascal tenha dado uma nova cara ao jogo, apaziguou os ânimos na relação Abel Ferreira e torcida.

Também mandou para o espaço o tabu palmeirense de não ganhar do Fla no Brasileirão, algo que não acontecia desde 2017. Um bom sinal para os paulistas, que também se protegem pela falta de aproximação do Fluminense.

Oportunidade para o tricolor de Zubeldía não faltou. O tropeço da vez foi a derrota para o Mirassol. O Fluminense agora está oito pontos atrás do líder.

O palmeirense ainda se diverte com o cenário da zona de rebaixamento, em uma briga que envolve diretamente o Santos (atual 18º), que perdeu para o Grêmio, e viu o respiro do Corinthians, que subiu para 15º ao vencer o Atlético-MG com um golaço de Zakaria Labyad.

De todo modo, a rodada deu uma alargada na apertada distância que vigorava entre Z4 e a sétima colocação. O tempo vai passando, e o campeonato vai desenhando quem efetivamente sonha com Libertadores ou vai ter que lidar com a briga contra o rebaixamento.