SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia aguarda laudos do IML para avançar ainda mais na investigação da morte do fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley, que morreu no último sábado, na zona leste de São Paulo.

As autoridades policiais realizam diligências enquanto aguardam pelos laudos do IML. A informação foi divulgada pela Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP) ao UOL.

O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado no 57° Distrito Policial (Parque da Mooca). A autoridade policial realiza diligências e aguarda o resultado de laudos do IML visando o esclarecimento dos fatos. SSP, ao UOL

A morte é investigada como "suspeita, súbita" pela polícia, segundo informou a SSP neste domingo (24). Ganley, que tinha 22 anos, foi encontrado na cozinha por um amigo, mas sem sinais de violência no local.

Ganley tinha 1,6 milhão de seguidores no Instagram e 1 milhão no TikTok. Ele compartilhava rotina de treinos e alimentação, com foco no fisiculturismo.

A morte gerou comoção de famosos nas redes sociais. Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia em 2025, publicou mensagem de despedida. O surfista Ítalo Ferreira, a jogadora do Corinthians Vic Albuquerque e o streamer Nobru também lamentaram. O perfil de Ganley recebeu comentários em publicações antigas após a morte.