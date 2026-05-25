SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O desempenho de Zakaria Labyad é tratado internamente como uma das grandes surpresas positivas do Corinthians na temporada.

Desde a chegada ao Timão, o marroquino tem chamado atenção pela qualidade apresentada nos treinamentos e, agora, começa a aproveitar as oportunidades dadas pelo técnico Fernando Diniz.

Neste domingo, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, o jogador marcou o gol da vitória corintiana por 1 a 0, aos 42 minutos do segundo tempo.

PRESIDENTE VIDENTE

O tento anotado por Labyad diante do Galo, inclusive, foi "previsto" pelo presidente Osmar Stábile. O UOL apurou que, assim que Zakaria entrou em campo no lugar de Rodrigo Garro, aos 30 minutos da etapa final, Stábile comentou com pessoas presentes em seu camarote que o marroquino faria o gol da vitória corintiana ?o que aconteceu 12 minutos depois.

Na partida anterior, contra o Peñarol, em Montevidéu, pela Libertadores, Zakaria fez sua primeira partida como titular pelo Timão e também marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra. O gol garantiu o empate por 1 a 1 e, consequentemente, a liderança do Grupo E para a equipe paulista.

DESCOBERTA DE DINIZ

Quando chegou ao Corinthians, Zakaria Labyad era pouco conhecido até mesmo pelo então técnico Dorival Júnior. Com Fernando Diniz, porém, o meia passou a ser mais observado e ganhou minutos em campo, cenário aproveitado pelo marroquino para mostrar serviço.

Nos bastidores, a avaliação é de que Zakaria, assim como Jesse Lingard, foi um dos jogadores "descobertos" no elenco desde a chegada de Diniz. Antes, ambos eram vistos à sombra de Memphis Depay que, no caso do marroquino, foi o responsável por sua indicação ao clube.

Enquanto Lingard assumiu a titularidade no ataque durante as nove semanas de ausência de Memphis por lesão, Zakaria passou a ganhar cada vez mais espaço e confiança da comissão técnica.

'VIM PARA FAZER HISTÓRIA'

Após a vitória sobre o Atlético-MG, Zakaria valorizou sua trajetória no futebol europeu e afirmou que quer construir história no Corinthians.

Eu ganhei nove títulos na carreira. Acho que não são muitos jogadores do elenco que podem falar isso. Fui tricampeão da liga pelo Ajax e ganhei três copas. Com 19 anos, conquistei a minha primeira. Todos me veem como amigo do Memphis. Ele é meu amigo, somos irmãos. Vim aqui para fazer história, mostrar minha qualidade no Brasil. Os caras que treinam comigo sabem da minha qualidade. Trabalho duro e dou meu melhor todos os dias", afirmou o jogador na zona mista.Zakaria Labyad, na zona mista, apósa vitória sobre o Galo

Diante desse cenário, Zakaria Labyad já é tratado internamente como um "reforço inesperado". Inicialmente visto como um atleta para compor elenco, o marroquino tem mostrado credenciais para assumir protagonismo e conquistar ainda mais espaço com a camisa corintiana.