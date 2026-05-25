SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Enhanced Games (Jogos Aprimorados, na livre tradução do inglês), terminaram neste domingo (24), em Las Vegas (EUA), com apenas um recorde mundial. A competição permite que atletas usem substâncias proibidas para melhorar o desempenho.

O nadador grego Kristian Gkolomeev fez 20s81 nos 50 m livre e foi o único a superar um recorde mundial no evento. O tempo ficou 0s07 abaixo dos 20s88 do australiano Cameron McEvoy, registrado em março ?e que derrubou a marca do brasileiro Cesar Cielo após 16 anos.

A marca, porém, não será computada oficialmente. Isso porque o torneio permite o uso de substâncias e também do traje de poliuretano proibido em competições oficiais.

Gkolomeev, ao todo, recebeu mais de R$ 6 milhões em premiação. Foram US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) pela vitória e um bônus de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) pelo recorde.

Vou dizer que não é nada mal. Isso vai mudar minha vida para melhor, com certeza. É uma grande ajuda para mim e para minha família. E, sim, vou continuar no ano que vem. Talvez eu quebre de novo. Kristian Gkolomeev, à BBC

A falta de recorde mundiais, porém, incomodou o CEO do evento, Maximilian Martin "nesta segunda-feira (25) à noite, a gente esperava alguns recordes mundiais a mais, mas isso é esporte ao vivo" afirmou ao The Guardian.

Alguns atletas também se frustraram, como o britânico Ben Proud, que ganhou a prova dos 50 m borboleta com 22s32. Medalhista de prata nos 50 m livre em Paris 2024, afirmou à BBC que "Todo mundo sabe o que veio buscar. Chegar agonizantemente perto é frustrante". O recorde da prova é de 22s27 e pertence a Andrii Govorov.

Já nos 100 m rasos, o americano Fred Kerley venceu com 9s97, abaixo de sua melhor marca pessoal, mas não ameaçou o recorde de Usain Bolt (9s58). O medalhista olímpico da prova em Tóquio 2020 e Paris 2024 foi punido em março deste ano com uma suspensão de dois anos por não ter informado sua localização às autoridades antidoping.

Provas reuniram 42 atletas em modalidades de atletismo, natação e levantamento de peso, com ampla presença de substâncias proibidas no esporte. O telão do evento chegou a exibir percentuais do que os competidores estariam usando, como testosterona, hormônio do crescimento, estimulantes e EPO (eritropoetina), segundo relato do The Guardian.