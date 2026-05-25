RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Jorginho teve confirmada uma fratura no dedão do pé direito. O Flamengo informou a contusão no começo da tarde desta segunda-feira (25), em nota em que também fez um protesto contra os critérios de arbitragem do Campeonato Brasileiro.

Vale ressaltar que esta é a sexta fratura de um jogador do Flamengo em menos de seis meses de temporada. Em nenhuma das jogadas que originaram tais lesões, o atleta adversário foi expulso. Em alguns casos, como no último sábado, nem mesmo o cartão amarelo foi aplicado Trecho da nota do Flamengo

Jorginho passou por exame de imagem nesta manhã. O Rubro-Negro apontou que a lesão é "fruto de duas faltas violentas sofridas no primeiro tempo de Flamengo e Palmeiras, nas quais o jogador adversário sequer foi advertido com cartão amarelo".

O meia será desfalque para o partida contra o Cusco. O duelo, que será realizado nesta terça-feira (26), é válido pela Libertadores.

A presença contra o Coritiba, pelo Brasileiro, ainda é uma incógnita. Contra o Coxa, o Flamengo já não contará com os jogadores convocados para a Copa do Mundo.

O clube aproveitou o boletim médico para uma nota de protesto contra a arbitragem. A diretoria aponta que, "o Flamengo é a equipe com mais tempo de bola rolando no país, apenas o 12º time em número de faltas cometidas, mas é o clube com mais jogadores expulsos no Brasileirão até aqui".

VEJA NOTA DO FLAMENGO

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após exame de imagem realizado na manhã desta segunda-feira (25), o meia Jorginho teve confirmada uma fratura no dedão do pé direito. A lesão é fruto de duas faltas violentas sofridas no primeiro tempo de Flamengo x Palmeiras, nas quais o jogador adversário sequer foi advertido com cartão amarelo.

Vale ressaltar que esta é a sexta fratura de um jogador do Flamengo em menos de seis meses de temporada. Em nenhuma das jogadas que originaram tais lesões, o atleta adversário foi expulso. Em alguns casos, como no último sábado, nem mesmo o cartão amarelo foi aplicado.

Em contrapartida a este cenário, o Flamengo é a equipe com mais tempo de bola rolando no país, apenas o 12º time em número de faltas cometidas, mas é o clube com mais jogadores expulsos no Brasileirão até aqui: seis, sendo cinco deles com cartão vermelho direto. Nenhuma destas expulsões resultou na saída de campo do atleta adversário ou lesão.