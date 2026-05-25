SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras liberou Piquerez para se apresentar à seleção do Uruguai. O lateral-esquerdo está na reta final de recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito e concluirá o tratamento em seu país, onde será acompanhado pela seleção visando uma possível convocação para a Copa do Mundo.

A reta final da recuperação do defensor será acompanhada pela federação uruguaia. A convocação final de Bielsa se aproxima e os médicos da seleção querem ver as condições de Piquerez de perto pensando na Copa do Mundo.

A reportagem apurou que Piquerez não teria condições de atuar nos jogos contra o Junior Barranquilla e Chapecoense, os últimos antes da parada da Copa, e por isso liberou o jogador.

Piquerez sofreu uma ruptura ligamentar no tornozelo direito durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, no dia 27 de março, no Estádio de Wembley e precisou passar por cirurgia.

O lateral optou pela intervenção cirúrgica para acelerar sua recuperação para defender o Uruguai na Copa do Mundo.

Durante as últimas semanas, o Núcleo de Saúde e Performance e a Associação Uruguaia de Futebol mantiveram contatos diários sobre a recuperação do atleta.