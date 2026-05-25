SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (25) na Academia de Futebol após a vitória contra o Flamengo no Maracanã e teve uma novidade: Ramón Sosa, desfalque nos dois últimos jogos por uma entorse no tornozelo esquerdo, iniciou o período de transição física. A notícia também é comemorada pela seleção do Paraguai, que divulga nesta semana sua convocação para a Copa do Mundo.

Sosa foi a campo e fez atividades com bola, tiros de corridas e mudanças de direções. O jogador sentiu a lesão no tornozelo no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no último dia 16, e desfalcou o Palmeiras nos últimos dois jogos.

O atacante de 26 anos é um dos nomes cotados para a convocação do Paraguai para disputar a Copa do Mundo. Sosa tem sete gols e cinco assistências em 30 jogos no ano.

Os titulares na vitória contra o Fla e o atacante Paulinho, que disputou nove minutos na partida, fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência. O restante do elenco foi a campo e realizou um trabalho de seis contra seis em dimensões reduzidas. Na sequência, houve uma movimentação com ênfase em enfrentamentos, aproximações e marcações.

Bruno Fuchs, Vitor Roque e Benedetti, que também se recuperam de lesões, ficaram na parte interna. Já Piquerez foi liberado para encerrar o seu tratamento no centro de treinamento da Seleção Uruguaia.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), contra o Junior Barranquilla, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Um empate garante o Alviverde nas oitavas de final da competição.