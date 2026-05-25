SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi, atacante da Argentina, teve uma inflamação no músculo isquiotibial da coxa esquerda e pode perder os amistosos da seleção antes da Copa do Mundo. As informações são do jornal argentino Olé.

Exames realizados nesta segunda-feira (25) apontaram inflamação, mas não ruptura. Messi pediu substituição em jogo do Inter Miami neste domingo (24), o que levantou preocupações para a Copa do Mundo.

Messi, no entanto, precisará ficar em repouso por alguns dias e pode perder amistosos. A seleção argentina enfrentará Honduras, no dia 6 de junho, e a Islândia, no dia 9, antes da estreia no Grupo J.

A expectativa da Argentina, segundo o jornal argentino TyC Sports, é de Messi se apresente à seleção normalmente no dia 1º de junho. O primeiro jogo da Argentina na Copa será contra a Argélia, no dia 16.

LESÃO EM ÚLTIMO JOGO PRÉ-COPA

Messi deixou a partida do Inter Miami, neste domingo, aos 27 minutos do segundo tempo. O argentino sinalizou para o banco e pediu para sair.

O camisa 10 do Inter Miami foi diretamente para o vestiário e não voltou ao banco de reservas. O técnico do Inter Miami, Guillermo Hoyos, disse que Messi saiu por cansaço e para não arriscar nada.

Não temos um relatório sobre isso, mas possivelmente teremos. Seguramente estava cansaço e precisou (sair). É fadiga. Ele estava cansado, o campo estava pesado. E na dúvida, não se deve arriscar. Guillermo Hoyos, técnico do Inter Miami, após a partida

A partida contra o Philadelphia foi a última do Inter Miami antes da pausa da MLS para a Copa do Mundo. A convocação final da Argentina ainda não foi divulgada, mas Messi deve estar na lista para jogar sua sexta edição do Mundial.

O Inter Miami venceu o Union por 6 a 4. A equipe contou com um hat-trick do uruguaio Luis Suárez, chegou a 31 pontos e vai para a pausa da Copa na vice-liderança da MLS.

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