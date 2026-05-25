RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF reuniu os clubes para a segunda rodada de reuniões sobre a liga. E como parte das discussões sobre horários dos jogos, a entidade apresentou uma proposta de mudanças para o encaixe das partidas do Brasileiro. O foco é melhorar o público e trazer o campeonato para horários diurnos e não noturnos.

HÁ CINCO TÓPICOS PRINCIPAIS:

Priorizar horários diurnos

Reduzir conflitos entre Séries A e B

Reavaliar a janela das 19h (meio de semana)

Reavaliar jogos domingo à noite (a partir de 20h)

Ampliar o uso da janela das 11h de domingo

A posição da CBF é resultado de um estudo feito pela entidade, considerando os jogos de 2023 a 2025.

Ela analisou os horários das partidas e a presença de público para criar um coeficiente que mostrasse, considerando as particularidades de cada clube, qual horário tende a atrair mais gente para os estádios.

nesta segunda-feira (25), no modelo vigente, a CBF admite nos bastidores que não tem a presença de público como prioridade na hora de definir horários.

A entidade precisa equacionar interesses de várias frentes. Nisso entram o desejo das detentoras, os calendários de competições continentais, intervalo mínimo de 66h entre os jogos, fatores de segurança pública (evitar que times da mesma cidade joguem no mesmo dia) e desejo dos clubes por um período maior de descanso em determinada situação.

Nas propostas levadas aos clubes, a entidade entende que reduzir os conflitos entre Séries A e B vai aumentar a visibilidade dos dois produtos.

Em relação aos jogos às 19h no meio de semana, a CBF percebeu no levantamento que o índice de público está abaixo da média.

O domingo à noite, após as 20h, também é outro problema identificado na avaliação. Esse mesmo horário noturno, no sábado, não é visto como um problema.

No meio disso tudo, a CBF entende que pode explorar melhor o potencial do horário das 11h de domingo, em períodos e locais que o clima permita isso. Essa faixa foi inserida no Brasileirão há alguns anos pensando no mercado internacional.

No geral, a CBF já tinha trazido na primeira reunião sobre liga que via o Brasileirão excessivamente noturno, na comparação com Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha) e Bundesliga (Alemanha).

A entidade percebeu também que o Brasileirão nos últimos três anos teve 55 combinações de diashorários, sendo domingo, às 16h, o mais recorrente (17% do calendário). É justamente nessa faixa que ela quer investir esforços.

A CBF aborda essa e outras questões na reunião da liga porque esses aspectos fazem parte do combo de ações relacionadas à melhoria do produto. Antes de discutir divisão de dinheiro, a entidade propõe medidas para mudar a cara do Brasileirão visando a um aumento de valor do campeonato.