SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi multado pela Conmebol em 15 mil dólares (cerca de R$ 75 mil na cotação atual) por um gesto obsceno direcionado a Flaco López na vitória contra o Sporting Cristal, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no último dia 5.

A Conmebol abriu um expediente disciplinar para investigar o dedo do meio que Abel mostrou para Flaco López durante a vitória por 2 a 0 contra o Sporting Cristal, no Peru, e decidiu pela multa.

O Palmeiras vai aceitar a decisão da Conmebol e não vai recorrer. Apesar da multa, o técnico não será punido com jogos de suspensão.

O técnico tentou se explicar após a partida: "É o jogador que mais dou na cabeça. Viram ele a fazer assim [mostrando um "joinha"] para mim? Eu fiz um gesto para ele, vocês viram? Porque cobro muito ele. Explico de manhã, tarde e noite, mando vídeos no WhatsApp. Eu cobro muito, sei onde temos que chegar. Sabe que para fazer gols temos que ir para a zona do ouro. Eles sabem o que eu cobro deles. Ele tem tudo para ser um centroavante top mundial no Palmeiras".

A multa será debitada dos valores que o clube tem a receber da Conmebol por direitos de transmissão e patrocínio.

O Palmeiras decide sua vida na Libertadores nesta quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), contra o Junior Barranquilla, no Allianz Parque.

Um empate garante o Alviverde nas oitavas de final da competição.