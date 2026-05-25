(UOL/FOLHAPRESS) - Em recuperação de um edema na panturrilha direita, Neymar está fora da partida decisiva entre Santos e Deportivo Cuenca, do Equador, pela Copa Sul-Americana.

As duas equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (26), na Vila Belmiro, valendo a sobrevivência do Peixe no torneio continental.

No último treinamento antes do confronto, realizado na tarde desta segunda-feira (25), no CT Rei Pelé, o técnico Cuca comandou uma atividade tática e técnica com o elenco, mas não viu o seu camisa 10 pisar no gramado.

Neymar, assim como vem acontecendo desde que o problema muscular foi diagnosticado, dividiu a sua programação entre a fisioterapia e exercícios na academia do clube.

Desta forma, o craque só voltará a vestir a camisa do Peixe após a disputa da Copa do Mundo.

O jogador viaja e se apresenta à seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, na manhã desta quarta-feira (27).

A ausência do craque, somada ao rigor da Conmebol em relação aos seus protocolos antes e durante os jogos de suas competições, inviabilizou uma homenagem que a diretoria planejava fazer a Neymar pela convocação.

Sem poder contar com a sua principal estrela e ciente da importância do resultado, a cúpula alvinegra decidiu reduzir consideravelmente o valor dos ingressos, que estão sendo comercializados por preços populares, a partir de R$ 5,00.

SITUAÇÃO DELICADA NO GRUPO D

Na Sul-Americana, apenas os primeiros colocados de cada chave avançam diretamente às oitavas de final. As equipes que terminarem a fase de grupos na segunda posição disputarão uma repescagem contra os terceiros colocados vindos dos grupos da Libertadores.

Lanterna do Grupo D com apenas quatro pontos, o Santos não depende apenas de si para avançar. Além de derrotar os equatorianos para chegar aos sete pontos, o Peixe terá de torcer para o San Lorenzo, da Argentina, vencer o Recoleta, do Paraguai.

Caso os paraguaios superem os argentinos e conquistem a primeira colocação da chave com oito pontos, o Peixe ficará empatado em pontos com o San Lorenzo.

Nesse cenário, a equipe de Cuca precisará tirar a diferença no saldo de gols para ficar com a segunda posição e ir à repescagem.

Neste momento, os argentinos levam vantagem (2 contra -1 do Santos).