SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou nesta segunda-feira (25), em reunião no Parque São Jorge, a expulsão de Andres Sanchez do quadro de sócios do clube por uso indevido do cartão corporativo para despesas pessoais.

Dos 167 conselheiros presentes, 112 votaram pela expulsão e 49 votaram pela não expulsão. Houve ainda seis abstenções.

A maioria dos conselheiros concordou com o parecer da Comissão de Ética, elaborado pelo presidente em exercício, Leonardo Pantaleão, que recomendou a expulsão de Andrés.

Agora, o ex-mandatário será notificado formalmente do resultado da votação para que a decisão passe a ter efeito.

De acordo com Pantaleão, essa decisão não precisa ser referendada pelos sócios do clube. "Trata-se de um julgamento do colegiado, o Conselho tem a autonomia, não há necessidade de assembleia-geral para essa finalidade [de expulsão]", afirmou.

O parecer da Comissão de Ética concluiu que Andrés "cometeu conduta incompatível com os deveres ético-institucionais previstos no estatuto do clube, especialmente em relação ao uso de recursos corporativos e à obrigação de prestação de contas."

A investigação interna apontou que o ex-presidente utilizou o cartão corporativo para despesas pessoais entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021, durante parte de seu segundo mandato.

Ele também é investigado pelo Ministério Público pelo mesmo motivo. Os valores questionados chegam a R$ 480.169,60, já com correção monetária e juros.

Na defesa apresentada ao Conselho, Andrés alegou que não existia política interna específica para regulamentar o uso do cartão corporativo. O ex-presidente também sustentou que parte dos gastos estava ligada a compromissos institucionais, que houve confusão entre despesas pessoais e corporativas e que parte dos valores foi ressarcida ao clube.

Por causa de medidas cautelares que impedem o ex-presidente de acessar as dependências do clube, ele não compareceu ao Parque São Jorge. A defesa foi apresentada pelo advogado Alexandre Imbriani.