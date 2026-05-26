SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No encerramento da 17ª rodada do Brasileirão, nesta segunda-feira, o Coritiba venceu o Bahia de virada, no Couto Pereira, pelo placar de 3 a 2. Os mandantes reagiram e marcaram todos os gols da vitória no segundo tempo.
Bahia saiu na frente. Os visitantes criaram mais na etapa inicial e inauguraram o marcador aos 25 minutos, com um chute de Erick Pulga que desviou na zaga e enganou o goleiro Pedro Rangel.
Donos da casa reagiram no segundo tempo. O Coxa voltou mais ligado do intervalo e aproveitou a desorganização do adversário para tomar a dianteira, com três gols em 12 minutos ? Bruno Melo, Lavega e Breno Lopes marcaram. Nos acréscimos, Everaldo diminuiu, mas não sobrou tempo para uma nova reação do Bahia.
Tricolor chega a oito jogos sem triunfo no Brasileirão. O time baiano estaciona na oitava posição do campeonato, com 23 pontos, e vê a pressão sobre o treinador Rogério Ceni aumentar. A equipe tem um último compromisso pré-Copa do Mundo contra o Botafogo, no próximo sábado (30), na Arena Fonte Nova.
Coritiba sobe à sexta posição na tabela, com 26 pontos. No próximo fim de semana, enfrenta o Flamengo, no Maracanã, antes da parada para o Mundial.
O JOGO
Gol do Bahia: 0 a 1! Em posição legal, Erick Pulga recebeu bom passe em profundidade, avançou e chutou cruzado. O zagueiro Tiago Cóser deu um carrinho para afastar o perigo, mas desviou a bola para a própria meta. Os visitantes saem na frente aos 25 minutos!
Boa chance para o Coxa. Aos 32, Breno Lopes invadiu a área pela direita, trouxe para o meio e bateu no meio. Léo Vieira defendeu em dois tempos.
Éverton Ribeiro quase amplia. Aos 41, o Bahia aproveitou bobeira de JP Chermont e iniciou um contra-ataque. A bola sobrou com o camisa 10 dos visitantes na entrada da área, mas ele errou a pontaria e jogou à direita do gol. Era a chance da lei do ex!
Léo Vieira deixa o jogo com lesão. Aos 47, o goleiro do Bahia tentou agarrar um cruzamento na área, mas aterrissou de mau jeito e torceu o joelho. Ele ficou caído, mas o Coritiba seguiu tentando marcar o gol no lance, o que gerou um princípio de confusão. Depois, João Paulo assumiu a meta tricolor.
Gol do Coritiba: 1 a 1! Josué cruzou na área, e Bruno Melo apareceu no meio da defesa do Bahia para concluir de cabeça, aos dez minutos do segundo tempo. É a décima assistência do camisa 10 do Coxa na temporada.
Gol do Coritiba: 2 a 1! Após cruzamento na área, Lavega aproveitou a bobeira da zaga tricolor e bateu de primeira, por baixo das pernas de Iago Borduchi. Coxa na frente, aos 19 minutos.
Gol do Coritiba: 3 a 1! Contra-ataque, três contra dois. Breno Lopes carregou sozinho e tocou para Lavega, que devolveu para Breno. O atacante dominou e bateu no ângulo de João Paulo para ampliar a vantagem no Couto, aos 22.
Defende João Paulo. Aos 41, Pedro Rocha chutou colocado de fora da área, e o goleiro do Bahia voou para fazer uma boa defesa.
Gol do Bahia: 3 a 2! Éverton Ribeiro cobrou falta na área, e Everaldo subiu mais que a defesa alviverde para colocar os visitantes no jogo, aos 45.