(UOL/FOLHAPRESS) - A próxima rodada do Brasileiro é também a última antes da pausa para a Copa do Mundo. Muitos times, no entanto, vão entrar em campo com desfalques de jogadores convocados por suas respectivas seleções, já concentradas e em preparação para o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.

COPA DO MUNDO DESFALCA O BRASILEIRO

A última rodada do Brasileiro antes da Copa acontece no próximo final de semana, entre os dias 30 e 31 de maio. Pelo menos seis times estarão desfalcados (Athletico-PR, Botafogo, Flamengo, Grêmio, Santos e Vasco) e outros sete times podem aumentar a lista (Atlético-MG, Bragantino, Corinthians, Fluminense, Inter, Palmeiras e São Paulo). Ou seja, mais da metade dos times podem ter problemas e mudanças na escalação para a 18ª rodada.

A Fifa exige um período de descanso e preparação para o atleta convocado a partir do dia 25 de maio (quarta-feira). A exceção no regulamento é para a final da Champions League, no dia 30, e jogos de competições continentais: Libertadores e Sul-Americana. Por isso, os atletas que vão a campo no meio de semana, não poderão atuar pelo Campeonato Brasileiro.

A seleção brasileira, por exemplo, inicia a sua concentração no dia 27 (quarta), na Granja Comary. O Flamengo, por exemplo, joga no dia 26 e os convocados poderão se apresentar na data marcada. Já o Botafogo vai a campo justamente no dia 27, o que pode forçar Danilo a se apresentar no dia seguinte.

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OS DESFALQUES DE CADA TIME NO BRASILEIRÃO

Até aqui, são 11 jogadores do Brasileiro confirmados na Copa do Mundo e que serão desfalques na 18ª rodada. Este número, no entanto, ainda pode crescer para 39 jogadores - pelo menos 28 ainda aguardam a lista final de sua respectiva seleção.

Athletico-PR: Juan Portilla (Colômbia)

Botafogo: Danilo (Brasil)

Flamengo: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Paquetá (Brasil) e Carrascal (Colômbia)

Grêmio: Weverton (Brasil)

Santos: Neymar (Brasil)

Vasco: Andrés Gómez (Colômbia)

QUEM AINDA PODE SER CONVOCADO

Atlético-MG: Alan Franco, Minda e Preciado (Equador), Júnior Alonso (Paraguai)

Botafogo: Christian Loor (Equador)

Red Bull Bragantino: Hurtado (Equador), Isidro Pitta (Paraguai)

Corinthians: Memphis Depay (Holanda)

Flamengo: Plata (Equador), Arrascaeta, De La Cruz e Varela (Uruguai)

Fluminense: Canobbio (Uruguai)

Grêmio: Amuzu (Gana), Balbuena e Villasanti (Paraguai)

Internacional: Félix Torres (Equador), Rochet (Uruguai)

Palmeiras: Flaco López e Giay (Argentina), Gustavo Gómez, Maurício e Sosa (Paraguai), Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai)

São Paulo: Coronel e Bobadilla (Paraguai)

Vasco: Pumita Rodríguez (Uruguai)