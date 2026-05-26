(UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Brazão está fora da 'decisão' do Santos na Copa Sul-Americana.

Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (26), o Peixe recebe o Deportivo Cuenca, do Equador, na Vila Belmiro.

Na busca pela sobrevivência na competição, Diógenes será o goleiro titular.

A informação foi publicada inicialmente pelo De Olho no Peixe e confirmada pelo UOL.

A troca na meta santista foi feita por escolha da comissão técnica.

Brazão, inclusive, deve ficar fora até do banco de reservas contra os equatorianos.

FOCO RECUPERADO APÓS O LUTO

O goleiro viveu um drama no mês passado com a morte de seu pai e, por esse motivo, foi desfalque em alguns compromissos da equipe.

No retorno, o jogador não vinha conseguindo evitar os tropeços recorrentes do Santos, mas acreditava ter recuperado o foco após a perda familiar.

nesta terça-feira (26) eu me sinto uma outra pessoa nos treinamentos e nos jogos. Sinto que, após tudo ter acontecido, voltei a performar, voltei a fazer grandes jogos e a me sentir bem dentro de campo. Claro que a saudade fica, isso é normal, mas a gente volta a gastar energia naquilo que importa, que é o nosso trabalho, Brazão ao Podcast Denílson Show.

A DISTINTA VISÃO DE CUCA

O técnico Cuca, porém, não vinha com a mesma percepção.

Após a derrota de virada para o Grêmio, por 3 a 2, no último sábado (23), em Porto Alegre, o treinador lamentou o momento do camisa 77 e da sua defesa.

Por uma questão ou outra, as bolas que vão em direção ao nosso gol estão praticamente entrando. Não estamos conseguindo defendê-las, e não é um problema só do goleiro. Envolve a zaga e as laterais também, Cuca

SEM PROPOSTA NA MESA DO SANTOS

A saída repentina de Brazão da equipe titular e da lista de relacionados abre margem para diversos questionamentos. E um deles diz respeito ao futuro do jogador no Santos.

Em situação financeira delicada, a diretoria alvinegra não descarta negociar qualquer atleta do elenco na próxima janela de transferências.

No entanto, até o momento, garante que não tem qualquer proposta oficial na mesa pelo atleta.