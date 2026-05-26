SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana começa nesta terça-feira (26). A reportagem mostra a situação de cada clube brasileiro e o que eles precisam para avançar ao mata-mata.

*

LIBERTADORES

Na Libertadores, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam direto às oitavas de final. O terceiro da chave disputa o playoff da Sul-Americana, e o quarto é eliminado.

Flamengo

O time carioca já está classificado e tem a liderança do grupo garantida. Na última rodada, briga apenas para conseguir a liderança geral na tabela. Para não depender de saldo, precisa:

- Vitória sobre o Cusco + que Rosario Central e Rivadavia não vençam

- Empate com o Cusco + derrotas de Rosario Central e Rivadavia

Fluminense

O Fluminense é o terceiro colocado do seu grupo e não depende só de si para se classificar -- pode passar apenas como 2° colocado. Para isso acontecer, é necessário:

- Vitória sobre o La Guaira + que o Bolívar não vença o Rivadavia

- Empate com o La Guaira + derrota do Bolívar para o Rivadavia

Cruzeiro

A Raposa é a vice-líder da sua chave e busca a classificação, seja como líder ou 2ª colocada do seu grupo. Os seguintes cenários classificam o Cruzeiro:

- Vitória sobre o Barcelona-EQU

- Empate ou derrota para o Barcelona-EQU + que o Boca não vença

Corinthians

O Timão já assegurou a classificação para o mata-mata e a liderança do grupo. A equipe chega à última rodada com chances remotas de conseguir a liderança geral. Será necessário:

- Vitória sobre o Platense + derrotas de Flamengo, Rivadavia e Rosario Central + empate ou derrota do Mirassol

Palmeiras

O Palmeiras é o vice-líder do seu grupo e luta para se classificar, seja como primeiro ou como segundo. Para avançar, será preciso:

- Vitória, empate ou derrota para o Junior Barranquilla + que o Sporting Cristal não vença

Mirasso

lO time do interior paulista já está classificado. Na última rodada, a equipe tenta assegurar a liderança do seu grupo. Para não depender do saldo será necessário:

- Vitória ou empate com o Lanús

- Derrota para o Lanús + que a LDU não vença

GRUPOS DOS BRASILEIROS NA LIBERTADORES E JOGOS DA RODADA

Grupo A

Flamengo - 13 pontos

Independiente Medellín - 7 pontos

Estudiantes - 6 pontos

Cusco - 1 ponto

26/5 - Flamengo x Cusco

26/5 - Estudiantes x Independiente Medellín

Grupo C

Independiente Rivadavia - 13 pontos

Bolívar - 5 pontos

Fluminense - 5 pontos

Deportivo La Guaira - 3 pontos

27/5 - Fluminense x Deportivo La Guaira

27/5 - Bolívar x Independiente Rivadavia

Grupo D

Universidad Católica - 10 pontos

Cruzeiro - 8 pontos

Boca Juniors - 7 pontos

Barcelona-EQU - 3 pontos

28/5 - Cruzeiro x Barcelona-EQU

28/5 - Boca Juniors x Universidad Católica

Grupo E

Corinthians - 11 pontos

Platense - 7 pontos

Independiente Santa Fe - 5 pontos

Peñarol - 3 pontos

27/5 - Corinthians x Platense

27/5 - Peñarol x Independiente Santa Fe

Grupo F

Cerro Porteño - 10 pontos

Palmeiras - 8 pontos

Sporting Cristal - 6 pontos

Junior Barranquilla - 4 pontos

28/5 - Palmeiras x Junior Barranquilla

28/5 - Cerro Porteño x Sporting Cristal

Grupo G

Mirassol - 12 pontos

LDU - 9 pontos

Lanús - 6 pontos

Always Ready - 3 pontos

26/5 - Lanús x Mirassol

26/5 - LDU x Always Ready

SUL-AMERICANA

Na Sul-Americana, o líder de cada chave avança direto às oitavas de final. O segundo se classifica para um playoff contra um terceiro colocado vindo da Libertadores. Os outros dois são eliminados.

Atlético-MG

O Galo é o terceiro colocado na sua chave, mas depende só de si para avançar. Isso acontece se:

- Vitória sobre o Puerto Cabello

São Paulo

O Tricolor lidera o seu grupo e já está classificado para o mata-mata. A equipe garantirá a liderança da chave se:

- Vitória sobre o Boston River

- Empate com o Boston River + empate em Millonarios x O'Higgins

- Empate com o Boston River + vitória do O'Higgins

Santos

O Peixe é o último colocado do seu grupo e só pode passar como segundo colocado. Para isso, precisa de:

- Vitória sobre o Deportivo Cuenca + que o Recoleta não vença o San Lorenzo

Botafogo

O Glorioso já está classificado para o mata-mata e também já garantiu a liderança do grupo. Por isso, não briga por mais nada na última rodada

Grêmio

O time gaúcho já está no mata-mata, mas ainda vai definir se passa na liderança ou na vice-liderança da chave. Para ser líder, o Imortal precisa:

- Vitória sobre o Montevideo City Torque

Vasco

O time carioca é o vice-líder do seu grupo e depende apenas de si para avançar ao mata-mata. Será necessário:

- Vitória sobre o Barracas Central

- Empate ou derrota para o Barracas Central + derrota do Audax Italiano para o Olimpia

Bragantino

O Massa Bruta é o terceiro colocado do seu grupo, mas depende apenas de si para avançar -- só pode passar em segundo. Para isso, só há um cenário:

- Vitória sobre o Carabobo

GRUPOS DOS BRASILEIROS NA SULA E JOGOS DA RODADA

Grupo B

Puerto Cabello - 7 pontos

Cienciano - 7 pontos

Atlético-MG - 7 pontos

Juventud - 6 pontos

27/5 - Atlético-MG x Puerto Cabello

27/5 - Cienciano x Juventud

Grupo C

São Paulo - 9 pontos

Millonarios - 8 pontos

O'Higgins - 7 pontos

Boston River - 3 pontos

26/5 - São Paulo x Boston River

26/5 - Millonarios x O'Higgins

Grupo D

San Lorenzo - 7 pontos

Deportivo Cuenca - 6 pontos

Deportivo Recoleta - 5 pontos

Santos - 4 pontos

26/5 - Santos x Deportivo Cuenca

26/5 - San Lorenzo x Deportivo Recoleta

Grupo E

Botafogo - 13 pontos

Caracas - 9 pontos

Racing - 5 pontos

Independiente Petrolero - 0 ponto

27/5 - Caracas x Botafogo

27/5 - Racing x Independiente Petrolero

Grupo F

Montevideo City - 12 pontos

Grêmio - 10 pontos

Deportivo Riestra - 4 pontos

Palestino - 2 pontos

26/5 - Grêmio x Montevideo City

26/5 - Palestino x Deportivo Riestra

Grupo G

Olimpia - 10 pontos

Vasco - 7 pontos

Audax Italiano - 7 pontos

Barracas Central - 3 pontos

27/5 - Vasco x Barracas Central

27/5 - Olimpia x Audax Italiano

Grupo H

River Plate - 11 pontos

Carabobo - 9 pontos

Bragantino - 7 pontos

Blooming - 1 ponto

27/5 - Bragantino x Carabobo

27/5 - River Plate x Blooming


