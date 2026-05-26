SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana começa nesta terça-feira (26). A reportagem mostra a situação de cada clube brasileiro e o que eles precisam para avançar ao mata-mata.
LIBERTADORES
Na Libertadores, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam direto às oitavas de final. O terceiro da chave disputa o playoff da Sul-Americana, e o quarto é eliminado.
Flamengo
O time carioca já está classificado e tem a liderança do grupo garantida. Na última rodada, briga apenas para conseguir a liderança geral na tabela. Para não depender de saldo, precisa:
- Vitória sobre o Cusco + que Rosario Central e Rivadavia não vençam
- Empate com o Cusco + derrotas de Rosario Central e Rivadavia
Fluminense
O Fluminense é o terceiro colocado do seu grupo e não depende só de si para se classificar -- pode passar apenas como 2° colocado. Para isso acontecer, é necessário:
- Vitória sobre o La Guaira + que o Bolívar não vença o Rivadavia
- Empate com o La Guaira + derrota do Bolívar para o Rivadavia
Cruzeiro
A Raposa é a vice-líder da sua chave e busca a classificação, seja como líder ou 2ª colocada do seu grupo. Os seguintes cenários classificam o Cruzeiro:
- Vitória sobre o Barcelona-EQU
- Empate ou derrota para o Barcelona-EQU + que o Boca não vença
Corinthians
O Timão já assegurou a classificação para o mata-mata e a liderança do grupo. A equipe chega à última rodada com chances remotas de conseguir a liderança geral. Será necessário:
- Vitória sobre o Platense + derrotas de Flamengo, Rivadavia e Rosario Central + empate ou derrota do Mirassol
Palmeiras
O Palmeiras é o vice-líder do seu grupo e luta para se classificar, seja como primeiro ou como segundo. Para avançar, será preciso:
- Vitória, empate ou derrota para o Junior Barranquilla + que o Sporting Cristal não vença
Mirasso
lO time do interior paulista já está classificado. Na última rodada, a equipe tenta assegurar a liderança do seu grupo. Para não depender do saldo será necessário:
- Vitória ou empate com o Lanús
- Derrota para o Lanús + que a LDU não vença
GRUPOS DOS BRASILEIROS NA LIBERTADORES E JOGOS DA RODADA
Grupo A
Flamengo - 13 pontos
Independiente Medellín - 7 pontos
Estudiantes - 6 pontos
Cusco - 1 ponto
26/5 - Flamengo x Cusco
26/5 - Estudiantes x Independiente Medellín
Grupo C
Independiente Rivadavia - 13 pontos
Bolívar - 5 pontos
Fluminense - 5 pontos
Deportivo La Guaira - 3 pontos
27/5 - Fluminense x Deportivo La Guaira
27/5 - Bolívar x Independiente Rivadavia
Grupo D
Universidad Católica - 10 pontos
Cruzeiro - 8 pontos
Boca Juniors - 7 pontos
Barcelona-EQU - 3 pontos
28/5 - Cruzeiro x Barcelona-EQU
28/5 - Boca Juniors x Universidad Católica
Grupo E
Corinthians - 11 pontos
Platense - 7 pontos
Independiente Santa Fe - 5 pontos
Peñarol - 3 pontos
27/5 - Corinthians x Platense
27/5 - Peñarol x Independiente Santa Fe
Grupo F
Cerro Porteño - 10 pontos
Palmeiras - 8 pontos
Sporting Cristal - 6 pontos
Junior Barranquilla - 4 pontos
28/5 - Palmeiras x Junior Barranquilla
28/5 - Cerro Porteño x Sporting Cristal
Grupo G
Mirassol - 12 pontos
LDU - 9 pontos
Lanús - 6 pontos
Always Ready - 3 pontos
26/5 - Lanús x Mirassol
26/5 - LDU x Always Ready
SUL-AMERICANA
Na Sul-Americana, o líder de cada chave avança direto às oitavas de final. O segundo se classifica para um playoff contra um terceiro colocado vindo da Libertadores. Os outros dois são eliminados.
Atlético-MG
O Galo é o terceiro colocado na sua chave, mas depende só de si para avançar. Isso acontece se:
- Vitória sobre o Puerto Cabello
São Paulo
O Tricolor lidera o seu grupo e já está classificado para o mata-mata. A equipe garantirá a liderança da chave se:
- Vitória sobre o Boston River
- Empate com o Boston River + empate em Millonarios x O'Higgins
- Empate com o Boston River + vitória do O'Higgins
Santos
O Peixe é o último colocado do seu grupo e só pode passar como segundo colocado. Para isso, precisa de:
- Vitória sobre o Deportivo Cuenca + que o Recoleta não vença o San Lorenzo
Botafogo
O Glorioso já está classificado para o mata-mata e também já garantiu a liderança do grupo. Por isso, não briga por mais nada na última rodada
Grêmio
O time gaúcho já está no mata-mata, mas ainda vai definir se passa na liderança ou na vice-liderança da chave. Para ser líder, o Imortal precisa:
- Vitória sobre o Montevideo City Torque
Vasco
O time carioca é o vice-líder do seu grupo e depende apenas de si para avançar ao mata-mata. Será necessário:
- Vitória sobre o Barracas Central
- Empate ou derrota para o Barracas Central + derrota do Audax Italiano para o Olimpia
Bragantino
O Massa Bruta é o terceiro colocado do seu grupo, mas depende apenas de si para avançar -- só pode passar em segundo. Para isso, só há um cenário:
- Vitória sobre o Carabobo
GRUPOS DOS BRASILEIROS NA SULA E JOGOS DA RODADA
Grupo B
Puerto Cabello - 7 pontos
Cienciano - 7 pontos
Atlético-MG - 7 pontos
Juventud - 6 pontos
27/5 - Atlético-MG x Puerto Cabello
27/5 - Cienciano x Juventud
Grupo C
São Paulo - 9 pontos
Millonarios - 8 pontos
O'Higgins - 7 pontos
Boston River - 3 pontos
26/5 - São Paulo x Boston River
26/5 - Millonarios x O'Higgins
Grupo D
San Lorenzo - 7 pontos
Deportivo Cuenca - 6 pontos
Deportivo Recoleta - 5 pontos
Santos - 4 pontos
26/5 - Santos x Deportivo Cuenca
26/5 - San Lorenzo x Deportivo Recoleta
Grupo E
Botafogo - 13 pontos
Caracas - 9 pontos
Racing - 5 pontos
Independiente Petrolero - 0 ponto
27/5 - Caracas x Botafogo
27/5 - Racing x Independiente Petrolero
Grupo F
Montevideo City - 12 pontos
Grêmio - 10 pontos
Deportivo Riestra - 4 pontos
Palestino - 2 pontos
26/5 - Grêmio x Montevideo City
26/5 - Palestino x Deportivo Riestra
Grupo G
Olimpia - 10 pontos
Vasco - 7 pontos
Audax Italiano - 7 pontos
Barracas Central - 3 pontos
27/5 - Vasco x Barracas Central
27/5 - Olimpia x Audax Italiano
Grupo H
River Plate - 11 pontos
Carabobo - 9 pontos
Bragantino - 7 pontos
Blooming - 1 ponto
27/5 - Bragantino x Carabobo
27/5 - River Plate x Blooming