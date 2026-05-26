SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Allan brilhou na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, no Maracanã, com um gol e uma assistência de calcanhar para Flaco López. Após um início de temporada mais tímido, o jogador de 22 anos voltou aos holofotes justamente às vésperas da abertura da janela de transferências e pode se despedir do Alviverde em breve.

Allan é uma das grandes esperanças do Palmeiras para atingir meta de vendas no ano. O Alviverde projetou para 2026 quase R$ 400 milhões em venda de atletas, e a cria da Academia de Futebol é um dos favoritos a deixar o clube.

O jogador recebeu sondagens na janela do início do ano, mas o clube fechou as portas para uma saída por entender que ele deveria seguir evoluindo na equipe e que na janela seguinte Allan poderia estar ainda mais valorizado. O jogador virou titular da equipe: são 32 jogos (27 como titular), cinco gols e quatro assistências.

O UOL apurou que o estafe do jogador vê a próxima janela de transferência como crucial. Allan já tem 22 anos, uma idade que não atrai tanto os principais clubes europeus por grandes investimentos, e existe o receio do jogador perder o bonde da Europa.

Antes da grande atuação contra o Flamengo, Allan tinha balançado a rede pela última vez no dia 18 de março, na vitória por 2 a 1 contra o Botafogo no Allianz Parque. Por outro lado, ele deu assistências nos jogos contra Remo, Cerro Porteño (no Paraguai), e Sporting Cristal (no Peru).

O Palmeiras quer vender Allan por cifras similares aos acordos nas vendas de Endrick e Estêvão. O atacante será negociado se chegar uma proposta na casa dos 40 milhões de euros (cerca de R$ 233 milhões na cotação atual).

A ascensão do jogador começou na "noite mágica", quando o Palmeiras venceu a LDU por 4 a 0 na Copa Libertadores e conquistou a vaga na final após perder o jogo de ida por 3 a 0. Allan deu uma assistência e sofreu um pênalti naquele jogo, e virou titular da equipe.

Ele tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2029. O jogador chegou ao clube em 2020 para o time sub-17 após passagem pelo Figueirense na base.