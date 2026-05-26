(UOL/FOLHAPRESS) - O apoio da torcida é fundamental em qualquer esporte e os playoffs do NBB comprovam essa máxima. As arquibancadas praticamente entraram em quadra e até ajudam a explicar porque os quatro times das semifinais ganharam um jogo em casa na série. Em todos os jogos, os ginásios encheram.

Com as piores campanhas entre os classificados, Corinthians e Brasília fizeram os jogos 2 e 3 em seus ginásios e os números foram impressionantes. O Timão bateu o seu recorde de público desde o retorno do basquete profissional em 2018 e colocou 8.171 pessoas no Ginásio Wlamir Marques. Mesmo com 18 pontos de desvantagem, a torcida empurrou o time, que empatou e levou o jogo para a prorrogação, quando perdeu por um ponto.

A torcida do Brasília também deu um show e ainda nas quartas de final, contra o Flamengo, quebrou o recorde de público do NBB na temporada, com 11.637 presentes no Ginásio Nilson Nelson para o jogo decisivo que classificou o time para a semifinal. No jogo 3 da semi, aumentou o feito para 11.989, sempre com a contribuição da torcida rubro-negra.

O Pinheiros tem um ginásio menor, com a capacidade variando de 850 a 1000. No jogo 1, 792 pessoas encheram o Henrique Villaboim para acompanhar a vitória do time. No caso, a torcida do Corinthians lotou a área visitante.

Atual tetracampeão do NBB, o Franca também teve a torcida presente, com mais de 3 mil pessoas presentes no Pedrocão contra o Brasília no jogo 1.

As semifinais podem ser decididas nesta terça em caso de vitórias de Franca e Pinheiros.