SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sorteio realizado na manhã desta terça-feira (26) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos da fase oitavas de final da Copa do Brasil.

Os jogos serão realizados apenas depois da Copa do Mundo, com a data base dos jogos de ida em 2 de agosto, e a de volta em 5 de agosto.

Atual campeão, o Corinthians encara o Internacional no duelo por uma das vagas nas quartas de final, em reedição da final de 2009, quando o alvinegro conquistou seu terceiro título da competição. Também definido por meio de sorteio, o primeiro jogo acontece na casa do time gaúcho.

Entre os demais paulistas que ainda seguem vivos na disputa, o tetracampeão Palmeiras enfrenta o Fortaleza, o Santos pega o Remo e o Mirassol joga contra o Grêmio. Os três paulistas jogam a primeira partida em casa.

As oitavas também terão o clássico carioca entre Fluminense, campeão em 2007, e Vasco, atual vice e que venceu em 2011. O time de São Januário será o mandante no primeiro jogo.

Maior vencedor da história da competição, com seis taças, a última delas conquistada em 2018, o Cruzeiro enfrenta a Chapecoense, com o primeiro duelo em Chapecó.

Completam as oitavas de final o confronto entre Vitória ?que eliminou o Flamengo? e Athletico-PR, e entre Juventude ?responsável por tirar o São Paulo? e Atlético-MG. Athletico-PR e Atlético-MG serão os mandantes na primeira partida.

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CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL 2026

Corinthians x Internacional

Palmeiras x Fortaleza

Santos x Remo

Mirassol x Grêmio

Fluminense x Vasco

Cruzeiro x Chapecoense

Vitória x Athletico-PR

Juventude x Atlético-MG

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