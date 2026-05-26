SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF sorteou nesta terça-feira (26) os confrontos e mandos de campo dos duelos das oitavas de final da Copa do Brasil, e o Palmeiras conheceu o seu adversário: o Fortaleza.

O Alviverde enfrenta uma equipe da Série B do Brasileiro, que só tinham dois representantes classificados nesta fase, o outro é o Juventude, mas lamenta ter que atuar em um dos gramados que mais incomodam o técnico Abel Ferreira e o elenco.

O QUE ACONTECEU

No início do ano passado, quando a polêmica entre gramados sintéticos e naturais estava mais aflorada, o técnico Abel Ferreira falou sete minutos em coletiva de imprensa sobre o tema e citou o gramado do Castelão, onde o Fortaleza manda os seus jogos.

O que acontece no sintético é que, em termos de articulação, o jogador sofre mais, mas ele é uniforme e sem buracos. Ninguém vai me levar a mal, mas quando vamos ao Castelão, só peço para meus jogadores não torcerem os pés

O Palmeiras visitou o Fortaleza no Castelão dois meses depois e deixou o estádio com dois desfalques, atribuídos pelo clube às condições do gramado. Na época, o Alviverde reclamou do campo alto e seco e das irregularidades no piso.

O zagueiro Micael sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, e Vitor Roque também sentiu dores no tornozelo após a partida.

Isso também preocupa o Palmeiras nesta temporada. Piquerez e Vitor Roque passaram por cirurgias no tornozelo neste ano e são desfalques por um longo período.

O sorteio definiu que o Palmeiras joga a primeira partida no Nubank Parque, e o Fortaleza poderá decidir em casa.

As datas e horários dos confrontos das oitavas serão divulgados posteriormente pela CBF. Os jogos de ida e volta serão na mesma semana, do dia 1º ao 6 de agosto.