SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ansu Fati, atacante do Monaco, ficou fora da lista da Espanha para a Copa do Mundo. O pai do jogador, Bori, não deixou de criticar a ausência do filho.

Bori Fati afirmou que o filho terminou a temporada em alta no futebol francês. "Ele terminou a liga francesa com o Monaco em um nível superior ao de qualquer outro atacante espanhol. Mas, se a seleção não viu assim, não há mais o que fazer", disse à EremNews.

O pai do jogador disse que a ausência na convocação o decepcionou, mas evitou criar polêmica. Ele afirmou que respeita a decisão do técnico Luis de la Fuente e que a família esperava ver o atacante na lista.

Para Bori, a falta de sequência nas últimas convocações pesou contra o retorno de Ansu à seleção. "Se Ansu tivesse regularidade por muito tempo, certamente teria voltado à seleção. Isso é evidente. Mas ele vinha de um período complicado em que não estava jogando", afirmou.

Bori disse que o atacante fechou a temporada em bom nível e que o treinador fez outra escolha. "Ele terminou a temporada muito bem. Luis de la Fuente confia em outros jogadores e é preciso respeitar. Tínhamos a esperança de que Ansu estivesse na lista, mas não foi assim e temos de aceitar", completou.

TEMPORADA NO MONACO E SITUAÇÃO NO BARCELONA

Ansu Fati saiu do Barcelona por empréstimo no último verão europeu para ganhar minutos e confiança. O atacante buscou espaço fora do clube porque avaliava que teria poucas oportunidades com o técnico Hansi Flick.

No Monaco, ele fez 30 jogos oficiais e marcou 12 gols em todas as competições. Antes do empréstimo, Fati renovou com o Barcelona até 30 de junho de 2028.