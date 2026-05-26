SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Leila Pereira representou o Palmeiras no sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (26), na sede da CBF, no Rio, e garantiu a permanência de Abel Ferreira até o fim de 2027 ?quando ela deixa a presidência do clube e se encerra o atual vínculo do treinador.
A Mancha Verde, principal torcida organizada do clube, pediu a saída do técnico português após a derrota em casa para o Cerro Porteño no último meio de semana pela Copa Libertadores. No entanto, a vitória por 3 a 0 contra o Alviverde abafou o barulho dos organizados.
O QUE ELA DISSE
Quem tem que decidir se o treinador fica ou sai é a presidente, no caso sou eu. Já falei diversas vezes que não é o resultado de um jogo, uma desclassificação em um campeonato que vai fazer eu perder a confiança no meu treinador. Tenho confiança no treinador e meu diretor de futebol [Anderson Barros]. Como na vida, no jogo você ganha e perde. O desejo da presidente é que Abel e meu diretor fiquem até o fim de 2027. Leila Pereira.
"O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, é o mais vitorioso. Eu não vivo de passado, eu vivo de presente. Eu vejo o trabalho desenvolvido por ele e o potencial que nós temos de conquistar vários títulos", acrescentou a presidente em entrevista à getv.
O Palmeiras conquistou o Paulistão, é líder do Brasileirão e precisa de um empate na quinta-feira na Copa Libertadores para garantir sua vaga nas oitavas de final.
O Alviverde entra em campo na quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), contra o Junior Barranquilla, no Nubank Parque.
A última partida da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo é no domingo (31), contra a Chapecoense, às 16h, mais uma vez em casa, pelo Brasileirão.